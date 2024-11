Arcane: aperti preorder Amazon Special Edition 3 4K + 3 BR + gifts, Steelbook "Jinx" 3 e Steelbook "Vi" 3 BR

Le edizioni speciali della prima stagione di Arcane: League of Legends sono il sogno di ogni appassionato della serie animata e dell'universo videoludico di Riot Games. Distribuite in una varietà di set, tra cui la Special Edition 3 4K UHD + 3 Blu-ray + gifts e le iconiche Steelbook "Jinx" 3 UHD + Blu-ray Bonus e Steelbook "Vi" 3 Blu-ray, queste edizioni sono un vero e proprio omaggio ai fan, e anche una celebrazione dell'animazione rivoluzionaria di Arcane.

Ogni cofanetto offre l'intera stagione in altissima definizione, assieme a oltre tre ore di contenuti extra esclusivi, permettendo agli spettatori di immergersi a fondo nelle atmosfere contrastanti di Piltover e Zaun. La Special Edition aggiunge inoltre una collezione unica di regali e oggetti da collezione, come i dadi Hexcore e una mappa in tessuto di Piltover, che arricchiscono l'esperienza per chi desidera esplorare l'universo di Arcane in ogni dettaglio.

Oggi, quindi, vi segnaliamo che su Amazon sono attualmente aperti i preorder della Special Edition 3 4K UHD + 3 Blu-ray + gifts, della Steelbook "Jinx" 3 UHD + Blu-ray Bonus e della Steelbook "Vi" 3 Blu-ray. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, è possibile preordinarle a 119,99€ (la prima) e a 49,99€ (la "Jinx") e a 39,99€ (la "Vi") con "prenotazione al prezzo minimo garantito" (questo tipo di prenotazione permette di avere le edizioni in questione al prezzo più basso, appunto, tra il momento in cui avete effettuato l'ordine e il momento in cui l'articolo è messo in commercio. Trovate tutti i dettagli nella pagina del prodotto su Amazon), in vista della loro data di pubblicazione indicata al 25 novembre 2024. Se interessati al preorder, o a maggiori dettagli su questi articoli, passate dai box seguenti o cliccate su questo indirizzo, su questo o su questo .

Una serie animata che ha lasciato il segno

Dalla sua uscita, Arcane ha rivoluzionato la percezione delle serie animate tratte da videogiochi, conquistando critica e pubblico e portando a casa premi prestigiosi come l'Emmy. Con un'animazione mozzafiato firmata Fortiche Productions e una narrazione che intreccia potere, politica e magia, la serie ha ulteriormente trasformato Vi e Jinx in icone generazionali. Queste edizioni, con copertine Steelbook, catturano la dicotomia del mondo di Arcane, dove l'oscurità di Zaun e il progresso di Piltover si scontrano in un'epica lotta per la sopravvivenza e l'identità. Sia che stiate scoprendo il mondo di Arcane per la prima volta o che abbiate voglia riviverne ogni istante in altissima qualità, queste edizioni sono un must-have per ogni collezionista e amante delle grandi storie.