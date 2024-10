Arcane 2: il nuovo trailer della serie e i contenuti annunciati da Riot Games

Il 9 novembre debutterà su Netflix la stagione 2 di Arcane, che sarà suddivisa in tre atti, e il trailer del primo regala moltissime sequenze che regalano delle anticipazioni sugli scontri e sui dilemmi che affronteranno le protagoniste della storia.

Riot Games, inoltre, ha aggiornato i fan svelando quali contenuti sono in arrivo per celebrare l'ultimo capitolo della storia animata creata da Christian Linke e Alex Yee.

Quando debutterà Arcane 2

La nuova stagione di Arcane arriverà in streaming suddivisa in tre parti: l'Atto uno inizia il 9 novembre, l'Atto due il 16 novembre e l'Atto tre, l'ultimo della serie, il 23 novembre.

Tra i produttori esecutivi dello show ci sono Linke, Marc Merrill e Brandon Beck. Fortiche Production dirige e produce l'animazione di Arcane, sotto la direzione dei fondatori Pascal Charrue e Arnaud Delord.

Il nuovo trailer include la canzone Come Play di Stray Kids, Young Miko e Tom Morello, il secondo singolo estratto dalla colonna sonora della nuova stagione. Il brano è stato pubblicato da Riot Games e Virgin Music Group

I contenuti in arrivo legati alla serie

Christian Linke ha dichiarato: "La prima stagione di Arcane ci ha dato l'occasione per arricchire il mondo di Runeterra attraverso la storia della serie, le straordinarie animazioni di Fortiche, la musica e vari easter egg dedicati ai fan di LoL. La stagione 2 vi farà immergere ancora più all'interno di questo universo".

Per celebrare li nuovi episodi, nel corso dei prossimi mesi League of Legends, Teamfight Tactics (TFT), League of Legends: Wild Rift (Wild Rift), VALORANT e Legends of Runeterra lanceranno contenuti di gioco ispirati alla serie.

Ecco i dettagli:

Ambessa Medarda, la generalessa noxiana introdotta nella stagione 1 come madre di Mel dal carattere forte e dominante, arriverà su League of Legends, TFT, Wild Rift e Legends of Runeterra.

Su League of Legends, i giocatori potranno giocare sul Ponte del Progresso in un prossimo aggiornamento a tema Arcane della modalità di gioco ARAM. Su LoL uscirà anche un aspetto con un nuovo livello, Glorioso, che consentirà ai possessori di vivere nel gioco la storia di Arcane di Jinx. Tra gli altri contenuti grafici in uscita anche un aspetto di Vi Combattente di Arcane, mostrato nei trailer della stagione 2, e un'animazione finale del Nexus a tema Jinx.

Teamfight Tactics dedicherà l'imminente 13° set ad Arcane, con vari campioni esclusivi, come Powder, e meccaniche e tratti ispirati alla serie. Su TFT usciranno anche diversi contenuti grafici ispirati ad Arcane, incluse nuove arene e strateghi, come Mini Caitlyn, più altri che verranno annunciati in un secondo momento. Inoltre, la modalità di gioco PvE sperimentale di TFT, Prove di Guforo, tornerà nella prima patch del nuovo set, offrendo a giocatori vecchi e nuovi un modo per imparare le basi del gioco in un ambiente più rilassato.

Su Wild Rift, Singed e Warwick riceveranno degli aggiornamenti di gameplay. Heimerdinger, già precedentemente annunciato, è ora disponibile nel gioco.

VALORANT riceverà a breve un nuovo bundle a tema Arcane.

Warwick si aggiungerà ad Ambessa sul Cammino dei campioni di Legends of Runeterra.

L'11 novembre, 2XKO, il nuovo picchiaduro di Riot, pubblicherà un aggiornamento all'aspetto di Jinx in preparazione del lancio del gioco, previsto per il 2025.

Nelle prossime settimane verranno lanciati anche dei cosmetici targati Fenty Beauty, capi di abbigliamento di Uniqlo e BlackMilk, nuovi oggetti da collezione di Funko e Tokidoki, e molto altro merchandise.

Marc Merrill, co-fondatore e CPO di Riot Games, ha dichiarato: "I team di Riot hanno lavorato a stretto contatto per rendere l'uscita di Arcane un momento da celebrare in tutti i nostri titoli. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ne pensate della serie e di tutti i contenuti in programma".