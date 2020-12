Arac Attack - Mostri a otto zampe: stasera su Italia 2 il film con Scarlett Johansson

Stasera su Italia 2 alle 21:10 va in onda Arac Attack - Mostri a otto zampe, commedia horror del 2002 con Scarlett Johansson.

commedia horror diretta nel 2002 da Ellory Elkayem, omaggio al cinema horror-fantascientifico degli anni '50.

Un bidone di scarti inquinanti rotola fuori da un furgone e finisce nello stagno di una tranquilla cittadina americana in Arizona.

Mike, un bambino appassionato di ragni esotici, scopre dall'esperto Joshua che i ragni stanno crescendo bene grazie ai pasti a base di grilli. Ciò che entrambi ignorano, però, è che quei grilli sono stati contaminati dai rifiuti tossici e che stanno trasmettendo quegli strani "poteri" anche ai ragni.

Presto le sostanze contenute in quel bidone decuplicheranno le dimensioni di circa 200 aracnidi tra le specie più pericolose e la città verrà attaccata da un vero e proprio esercito di "soldati" a 8 zampe...

Candidato nel 2003 ai Saturn Award come Miglior film horror, Arac attack - mostri a otto zampe vede una giovanissima Scarlett Johansson nei panni di Ashley Parker, la figlia ribelle dello sceriffo Sam Parker, proprio colei che, pur se meno intelligente del fratello Mike, "suggerirà" in parte alla madre come liberarsi dei giganteschi ragni.