Aquaman: il supereroe di Jason Momoa eletto come il più eco-friendly della DC

Aquaman è stato eletto come il supereroe più eco-friendly della DC e, ovviamente, le cose non sarebbero potute andare in modo diverso. La palma d'oro del supereroe più attento all'ambiente toccava di diritto, infatti, al noto Protettore degli Oceani interpretato da Jason Momoa.

Come riportato da Cinema Blend, tutti i supereroi salvano vite umane e proteggono le persone. Quanti di loro, però, attuano comportamenti che pongano al loro centro anche la salvaguardia della Terra? Sicuramente Aquaman è il supereroe più eco-friendly dell'universo DC. Il sito Save on Energy ha portato avanti una ricerca focalizzata sul rapporto tra 30 supereroi e l'ambiente e l'eroe interpretato da Jason Momoa ha vinto la palma per la relazione che ha stabilito con la salvaguardia ambientale. Non dimentichiamo, infatti, che Arthur Curry protegge ben il 70% della superficie terrestre. Lo studio ha preso in considerazione i 30 supereroi più amati dal pubblico e più utilizzati dal mondo del cinema. Poi, ad essere presi in considerazione sono stati cinque parametri: l'etica e il background personale, i poteri individuali, il potenziale di distruzione, la scelta delle armi e i mezzi di trasposto utilizzati.

In fondo alla lista si è posizionato Iron Man, il supereroe più inquinante di tutti nonché figlio di un creatore di armi nucleari. Batman, invece, è risultato il supereroe con il peggior rapporto con l'ambiente circostante nel mondo DC. D'altronde, ricordiamo che Bruce Wayne è l'uomo più ricco di Gotham, città inquinata e grigia per eccellenza. Ad aver conquistato il titolo di supereroe più attento all'ambiente di tutti è stato Spider-Man, che ha superato Aquaman di un solo punto. Tuttavia, ad essere stata presa in considerazione non è stata la versione di Spider-Man interpretata da Tom Holland nell'MCU che ha risentito molto del rapporto di Tony Stark con la tecnologia.

In particolar modo, ci sembra necessario sottolineare quanto Jason Momoa somigli ad Aquaman. Nel corso della sua carriera, infatti, l'interprete ha spesso parteggiato per le popolazioni indigene e ha promosso prodotti naturali. Risulta essere molto interessante, infatti, non classificare soltanto i supereroi sulla base del loro rapporto con la natura e con l'ecosistema ambientale ma anche gli attori che li hanno portati in scena. In questo caso, Robert Downey Jr. farebbe guadagnare numerose posizioni al suo Iron Man.