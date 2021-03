Aquaman: Johhny Depp è Mera al posto di Amber Heard in un esilarante deepfake

Il deepfake più bizzarro della settimana? Quello che vede Johnny Depp sostituire l'ex-moglie Amber Heard come Mera in Aquaman.

Negli ultimi tempi i deepfake del web stanno diventando sempre più frequenti, sempre più ben fatti e sempre più popolari. Poteva dunque mancarne uno a tema Aquaman con Johnny Depp e Amber Heard? Certo che no.

I due ex-coniugi questa volta non sono al centro dell'attenzione per questioni legali, ma per qualcosa che si potrebbe forse definire una (naturale?) conseguenza di esse...

Ricordate la petizione dei fan per sostituire Amber Heard nel ruolo di Mera in Aquaman 2? Beh, quella è sempre attiva, e continua a guadagnare nuove firme di giorno in giorno, specialmente con i rumor che girano di questi tempi.

Ma ora c'è qualcuno che ha trovato il modo di "avverare" il desiderio dei firmatari.

Su Twitter è stato infatti condiviso questo tanto bizzarro quanto esilarante deepfake (o forse dovremmo dire Deppfake?) in cui a rimpiazzare l'attrice nel film con protagonista Jason Momoa è proprio l'attore di Pirati dei Caraibi.

Ovviamente, il video è diventato subito virale, anche se qui si fatica un pochino di più che con quelli di Tom Cruise nel lasciarsi ingannare...

Dobbiamo ammetterlo però: Depp come Mera e in coppia con Momoa non sarebbe mica male! No?

L'arrivo di Aquaman 2 nelle sale è attualmente previsto per dicembre 2022.