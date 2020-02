Aquaman 2: i fan chiedono che Amber Heard venga licenziata per aver picchiato Johnny Depp

I fan di Johnny Depp hanno lanciato una petizione in cui si sostiene che Amber Heard non deve recitare in Aquaman 2 e il numero di chi ha firmato la proposta è aumentato in modo esponenziale nelle ultime ore a causa della diffusione delle registrazioni audio in cui ammette di aver picchiato l'ex marito in più di un'occasione.

Sul sito Change.org oltre 143.000 persone hanno firmato la richiesta rivolta alla Warner Bros. in cui si chiede che l'attrice non reciti in Aquaman 2.

Amber Heard è particolarmente attaccata perché considerata inoltre colpevole, secondo i fan di Johnny Depp, di aver causato il licenziamento dell'ex marito dal franchise di Pirati dei Caraibi dopo che aveva dichiarato di aver subito le conseguenze dei comportamenti violenti dell'attore.

Gli ideatori della richiesta hanno inoltre ricordato che l'interprete di Mera nel 2009 era stata arrestata per aver aggredito Tasya Van Ree, situazione che dimostrerebbe i comportamenti negativi di Amber ancora prima di incontrare la star del cinema. La petizione prosegue sottolineando: "Warner Brothers e DC Entertainment dovrebbero, e devono, rimuovere Heard dal loro progetto Aquaman 2. Non devono ignorare la sofferenza delle sue vittime e non devono rendere glamour una persona che compie abusi sui propri partner. Gli uomini sono vittime, come le donne, e questo deve essere riconosciuto e si deve agire per impedire a chi ha compiuto questi atti di essere celebrato all'interno dell'industria cinematografica".