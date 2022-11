Apple TV+: Seth Rogen reciterà nella nuova serie della piattaforma streaming

Il poliedrico attore e doppiatore Seth Rogers sarà molto attivo della nuova serie della compagnia di produzione e distribuzione Lionsgate per la piattaforma Apple TV+, di cui sarà protagonista, regista e sceneggiatore. Pochi i dettagli rilasciati finora: si sa che sarà incentrata su uno studio cinematografico di Hollywood vecchio stile che fa fatica ad andare avanti in un mondo in cui commercio e arte devono convivere.

Prossimamente potremo vedere Seth Rogen al cinema in The Fabelmans, l'acclamato film autobiografico di Steven Spielberg in uscita in Italia il 22 dicembre, nei panni del sostituto di Benny, zio del protagonista, e l'attore presterà la voce a Donkey Kong nell'atteso Super Mario Bros della Illumination. Intanto, Rogen sta recitando in Dumb Money, il film sul caso del vertiginoso aumento delle azioni Game Stop nel 2021, di nuovo insieme a Paul Dano e al regista Craig Gillipsie, che lo aveva diretto anche in Pam&Tommy.

l'attore Seth Rogen

Impegnatissimo, eppure Rogen ha già annunciato il suo coinvolgimento nella prossima serie che dirigerà e in cui reciterà per Apple TV+ e che scriverà insieme a Evan Goldberg, con il quale ha collaborato in film come Suxbad - Tre menti sopra il pelo, Strafumati, Facciamola Finita, The Interview and Good Boys - Quei cattivi ragazzi, come pure in serie come Preacher e The Boys, adattamenti degli omonimi fumetti, ancora Pam & Tommy, e nella serie animata per adulti che sarà prodotta da Amazon e pensata come un sequel animato di Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia. Ma le collaborazioni già rodate per questa nuova produzione non si esauriscono qui. Gli showrunner della serie Apple TV+ saranno Peter Huyck e Alex Gregory, squadra già conosciuta per aver contribuito al successo di Veep - Vicepresidente incompetente, trasmessa in Italia su Sky Atlantic, e per collaborazioni con il Late Show With David Letterman e con serie quali Frasier, King of the Hill, The Larry Sanders Show e la miniserie The White House Plumbers, di prossima programmazione sempre per la HBO.

Rogen e Goldberg compariranno anche in qualità di produttori esecutivi insieme a James Weaver per la loro etichetta Point Grey Picture Production. Questa sarà la seconda volta che Rogen lavorerà a una serie per Apple TV+, diretta da Nick Stoller e Rose Byrne con i quali aveva lavorato con lui in Cattivi vicini e nel suo sequel Cattivi vicini 2 e nella serie di prossima uscita Platonic, incentrata su due amici d'infanzia che si ricongiungono dopo anni di separazione.