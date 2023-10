Apple TV+ presenta la nuova line-up per le festività natalizie dedicata ai più piccoli

Per celebrare le festività natalizie, Apple TV+ ha annunciato una festosa programmazione per bambini e famiglie con il debutto del commovente speciale Apple Original Il coniglietto di velluto, basato sull'amato classico per bambini scritto da Margery Williams, in uscita il 22 novembre, oltre ai nuovissimi episodi a tema natalizio delle serie più apprezzate come Le avventure di Snoopy, Rana e Rospo e L'isola delle forme, che torneranno il 1° dicembre, e un episodio speciale dedicato al Capodanno di "I tuoi amici Sago Mini" che farà il suo debutto il 22 dicembre.

Inoltre, gli speciali natalizi preferiti dei Peanuts, di Mendelson/Melendez Productions e Peanuts Worldwide, saranno disponibili gratuitamente per i non abbonati per un periodo di tempo limitato; tra questi È la grande zucca, Charlie Brown, disponibile da sabato 21 ottobre a domenica 22 ottobre; Il Ringraziamento di Charlie Brown, disponibile da sabato 18 novembre a domenica 19 novembre; e Il Natale di Charlie Brown disponibile da sabato 16 dicembre a domenica 17 dicembre. Per gli abbonati, invece, questi speciali sono disponibili sin da ora e ogni giorno.

Ecco il programma completo della line-up di Apple TV+ per bambini e famiglie:

È la grande zucca, Charlie Brown - Streaming gratuito da sabato 21 a domenica 22 ottobre

Unisciti alla banda dei Peanuts in un'avventura senza tempo: Charlie Brown si prepara per una festa, Snoopy mette gli occhi sul Barone Rosso e Linus attende pazientemente il miracolo di una zucca.

Il Ringraziamento di Charlie Brown - Streaming gratuito sabato 18 e domenica 19 novembre Per celebrare i 50 anni di questo classico dei Peanuts, Piperita Patty invita tutti da Charlie Brown per la festa del Ringraziamento, anche se lui va a trovare sua nonna. Snoopy decide di cucinare la sua versione del pranzo del Ringraziamento con l'aiuto dei suoi amici.

Il coniglietto di velluto - Disponibile dal 22 novembre Basato sul classico per bambini di Margery Williams, "Il coniglietto di velluto" celebra la magia dell'amore incondizionato. Quando William, sette anni, riceve per Natale un nuovo giocattolo preferito, trova un amico per la vita e scopre un mondo di magia.

Rana e Rospo (speciale natalizio) - Disponibile dal 1° dicembre In "Vigilia di Natale", Rana e Rospo non vedono l'ora di trascorrere insieme le vacanze invernali, ma una commissione dell'ultimo minuto in città mette fuori strada Rana, facendo sì che Rospo si chieda se il suo migliore amico riuscirà a tornare a casa in tempo. Nella serie originale per Apple TV+ basata sull'amata serie di libri di Arnold Lobel, i due protagonisti non sono affatto simili; a Rana piacciono le nuove avventure, mentre a Rospo piacciono le comodità di casa. Tuttavia, nonostante le loro differenze, Rana e Rospo sono sempre presenti l'uno per l'altro, come dovrebbero essere i migliori amici.