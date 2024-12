Apple TV+ gratis per un intero weekend, ecco i dettagli della prova gratuita

Il 2025 inizierà regalando agli spettatori una prova gratuita di Apple TV+ durante il primo weekend dell'anno.

Gli utenti, da venerdì 3 a domenica 5 gennaio, potranno quindi accedere al catalogo della piattaforma dedicandosi al binge-watching di film e serie tv.

La promozione in arrivo

Apple ha annunciato che chi possiede un'Apple ID potrà accedere sui propri device ai due giorni di prova gratuita in cui sarà attivo il periodo promozionale.

Gli utenti, se non hanno ancora avuto modo di vederli, potranno quindi scoprire show come Scissione, Ted Lasso, The Morning Show, Disclaimer, Shrinking o Silo e Bad Sisters, di cui sono arrivate da poche settimane in streaming le nuove stagioni.

Tra i titoli più premiati presenti nel catalogo di Apple TV+ ci sono poi For All Mankind, Slow Horses con star Gary Oldman o Presunto innocente che ha avuto come protagonista Jake Gyllenhaal.

10 serie TV da vedere su Apple TV+

Tanti, inoltre, i film proposti da Apple TV+ negli ultimi mesi ci sono invece Wolfs, con le star del cinema George Clooney e Brad Pitt, The Instigators con Matt Damon e Casey Affleck, o Fly me To The Moon con protagonisti Scarlett Johansson e Channing Tatum.

Apple sembra aver ideato la promozione con lo scopo di conquistare nuovi utenti disposti a pagare un abbonamento, grazie al piano mensile che permette di accedere ai contenuti disponibili sulla piattaforma lanciata in tutto il mondo nel novembre 2019.

Come ci si abbona ad Apple TV+

Attualmente è possibile abbonarsi ad Apple TV+ al costo di 9.99€ al mese dopo una prova gratuita di 7 giorni.

Se si acquista un dispositivo Apple, inoltre, si hanno a disposizione tre mesi di visione gratuita.

L'abbonamento ad Apple TV+ può essere condiviso anche con un massimo di cinque membri della famiglia e si può accadere ai contenuti tramite i dispositivi Apple, smart tv, console di gioco, decoder e dispositivi di streaming.