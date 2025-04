Dopo The Bear, Ayo Edebiri torna con Prodigies: tutto sulla nuova serie Apple TV+

Dopo il successo di The Bear, Ayo Edebiri torna in una nuova serie TV, stavolta al fianco di Will Sharpe. I due saranno protagonisti e produttori della commedia romantica Prodigies, incentrata su due ex bambini prodigio.

Dopo il clamoroso successo di The Bear, Ayo Edebiri è pronta a tornare sul piccolo schermo. L'attrice sarà al fianco di Will Sharpe nella nuova serie originale di Apple TV+, Prodigies. Si tratta di una commedia romantica dai toni profondi e introspettivi, che li vedrà non solo come protagonisti, ma anche coinvolti nel ruolo di produttori esecutivi.

Una storia d'amore tra ex bambini prodigio

Scritta e creata da Will Sharpe, Prodigies segue la storia di Didi (Edebiri) e Ren (Sharpe), due ex bambini prodigio che sono cresciuti insieme e, fin dalla tenera età, sono stati una coppia inossidabile. Ora trentenni, si trovano a confrontarsi con una vita adulta che sembra molto meno brillante delle aspettative costruite durante l'infanzia. La loro relazione, così come la loro identità, viene messa in discussione mentre affrontano la realtà quotidiana e la distanza tra ciò che erano e ciò che sono diventati.

Locandina di Ayo Edebiri

La serie è prodotta da Sister, lo studio britannico dietro progetti come Giri/Haji e Flowers, già collaboratore di Sharpe. Il team produttivo è composto da Sharpe e Edebiri insieme a Jane Featherstone, Naomi de Pear e Katie Carpenter.

Due talenti sempre più richiesti

Will Sharpe continua a distinguersi per la sua versatilità, sia come attore che autore. Dopo il successo nella seconda stagione di The White Lotus, è attualmente impegnato nella serie Amadeus per Sky, dove interpreterà Wolfgang Amadeus Mozart. Il progetto è ideato da Joe Barton, creatore di Black Doves.

The Bear: un'immagine di Ayo Edebiri

Ayo Edebiri, fresca vincitrice di un Emmy per il ruolo di Sydney in The Bear, ha un'agenda sempre più fitta. Tra i suoi prossimi progetti ci sono Ella McCay di James L. Brooks e After the Hunt, il nuovo film di Luca Guadagnino.

In After the Hunt, Edebiri interpreterà Maggie Price, una studentessa coinvolta in un caso scottante contro un docente universitario, Henrik Gibson, interpretato da Andrew Garfield. Il film ha per protagonista Julia Roberts nel ruolo di Alma Olsson, una professoressa costretta a confrontarsi con il proprio passato e un presente professionale complesso.

Il cast del film include anche Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny, Lio Mehiel, Thaddea Graham e Will Price.