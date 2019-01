Apple potrebbe lanciare il servizio streaming video in primavera

Marica Lancellotti

Nel mare delle piattaforme per lo streaming video starebbe per arrivare anche Apple: a riportare il rumor è The Information, che riferisce di una data, fissata intorno alla metà di aprile, comunicata dall'azienda di Cupertino ad alcuni partner finanziari.

Leggi anche: Apple può cancellare i film acquistati su iTunes?

Cosa potrebbe succedere dunque in primavera? Che Apple cominci a trasmettere sulla propria piattaforma streaming alcuni degli show già commissionati. La compagnia infatti ha stipulato accordi con diversi studios e sembra voler scommettere su contenuti legati a nomi prestigiosi: si sta facendo un gran parlare dell'accordo pluriennale che la società avrebbe firmato con Oprah Winfrey, ma sappiamo che è stata ordinata anche una serie per bambini ai creatori di Sesame Street. C'è in cantiere anche il reboot di Amazing Stories - Storie Incredibili, così come uno show distopico in stile Hunger Games con protagonista Jason Momoa, una serie affidata al regista Damien Chazelle, un'altra affidata ad M. Night Shyamalan, una serie drama di Ron Moore - creatore di Battlestar Galactica - ambientata nello spazio, uno show che avrà come protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, l'adattamento del Ciclo delle Fondazioni di Isaac Asimov, la serie musicale Little Voice ideata e prodotta da J.J. Abrams. Oltre a proiettare sulla propria piattaforma streaming anche i primi esperimenti in fatto di serie, come Planet of the Apps o Carpool Karaoke - che hanno debuttato su Apple Music -, Apple potrebbe poi acquistare i diritti di trasmissione anche da altri network, come HBO e Starz.

Il nuovo servizio di Apple dovrebbe essere disponibile dalla prossima primavera solo negli Stati Uniti, anche se esiste un piano d'espansione in 100 Paesi entro la fine del 2019. Quanto costerà? Non è dato saperlo, pur se a riguardo esistono due correnti di pensiero: chi crede che potranno accedere gratuitamente tutti i possessori di un iDevice, chi invece vede come più probabile l'inclusione dei contenuti video nell'abbonamento ad Apple Music.

Di sicuro ciò che non può sfuggire è il tempismo dell'azienda di Cupertino, che avrebbe scelto, per il lancio, lo stesso mese scelto dalla Disney per la presentazione del servizio streaming Disney+ ai propri investitori. Anche se il CEO, Bob Iger, ha fatto sapere che la piattaforma non sarà lanciata prima della seconda metà del 2019, tuttavia Disney+, come comunicato con i risultati finanziari del quarto trimestre, sarà presentata agli addetti ai lavori l'11 aprile, giorno in cui la Disney dovrebbe svelare parte del catalogo che verrà reso disponibile.