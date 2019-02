Anya Taylor-Joy star del film Last Night in Soho, diretto da Edgar Wright

Anya Taylor-Joy, recentemente star del film Glass e prossimamente del nuovo adattamento del romanzo Emma, sarà la protagonista del film Last Night in Soho, il nuovo progetto diretto da Edgar Wright.

Il thriller psicologico sarà ambientato a Londra, nel quartiere di Soho, dove il regista ha trascorso molto del suo tempo libero negli ultimi 25 anni.

Le riprese dovrebbero iniziare in estate ed Edgar, come riportato qualche settimana fa, è autore della sceneggiatura insieme a Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful).

Il progetto è stato descritto come dall'atmosfera simile a cult del cinema come A Venezia... un dicembre rosso shocking e Repulsione di Roman Polanski.

Tra i prossimi progetti del filmmaker ci sarà poi il sequel di Baby Driver - Il genio della fuga, di cui sembra esista già uno script. Wright ha spiegato che si farà evolvere la storia con nuovi personaggi e molta azione.