Anya Taylor-Joy, Olivia Colman ed Helena Bonham Carter nella pantomima BBC Cinderella

Anya Taylor-Joy, Olivia Colman ed Helena Bonham Carter saranno protagoniste della pantomima virtuale natalizia per BBC Two Cinderella. Cinderella: A Comic Relief Pantomime, prodotto da Richard Curtis, vedrà la star de La regina degli scacchi nel ruolo di Cenerentola, mentre Olivia Colman interpreterà la fata madrina. Nel cast, oltre a Helena Bonham Carter, anche Guz Khan, Tom Hollander, Rege-Jean Page, Jimmy Akingbola, Daisy May e Charlie Cooper.

Cinderella: A Comic Relief Pantomime è firmato dai Dawson Brothers, che si sono basati su una sceneggiatura originale di Ben Crocker, ed è diretto da Matt Lipsey per Crook Productions. Lo show andrà in onda sulla BBC il 24 dicembre. Nel corso del broadcast, il pubblico avrà l'opportunità di donare ai progetti di Comic Relief dedicati ad aiutare le persone in difficoltà per povertà, problemi mentali e isolamento.

Olivia Colman ed Helena Bonham Carter fanno parte del cast della quarta stagione di The Crown, dove la Colman interpreta la Regina Elisabetta II, e la Bonham Carter veste i panni della sorella Margaret, protagonista di uno scandaloso divorzio reale.