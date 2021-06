Anya Taylor-Joy: "La fine delle riprese di The Witch è stata la prima esperienza che mi ha spezzato il cuore"

Anya Taylor-Joy ha svelato che girare The Witch ha segnato la sua vita e la sua carriera, lasciando su di lei un grande impatto emotivo perché la fine delle riprese le ha spezzato il cuore.

L'attrice ha ripercorso l'esperienza vissuta durante una conversazione con Josh O'Connor, la star di The Crown, in occasione della serie Actors on Actors di Variety.

The Witch: Anya Taylor-Joy in una scena del film

L'attrice Anya Taylor-Joy ha svelato cosa fa quando finisce di lavorare a un progetto: "Mi ritrovo a piangere istericamente a bordo degli aerei. Ma si tratta di un pianto positivo".

La giovane star ha aggiunto: "Il mio primo cuore spezzato non è stato causato da una relazione, ma dalla fine del mio primo lavoro con The Witch e l'esperienza legata a quella perdita".

Anya ha sottolineato: "In quell'occasione la perdita era legata a un mondo che esisteva con un gruppo di persone che per un periodo di tempo erano diventate il mio tutto. Non avevo alcuna idea di come affrontare la fine di tutto questo".

Taylor-Joy ha quindi spiegato al collega che poter trascorrere sette episodi con il personaggio di Beth nella serie La regina degli scacchi è stato utile emotivamennte: "Se fosse stato un periodo di tempo inferiore avrei provato la sensazione di essere tradita o di non aver trascorso con lei il tempo giusto per essere certa che stesse bene. Sembra un discorso folle, ma so che puoi capire quello che dico".

Il suo prossimo film sarà Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road diretto da George Miller e l'attrice ha dichiarato: "La sua mente è incredibile. Mi sento così fortunata e privilegiata nel trascorrere del tempo con lui e crescere accanto a lui. Inoltre mi entusiasma realizzare qualcosa di fisico. Diventare qualcuno di diverso fisicamente è qualcosa che stranamente mi trasmette molta pace. Sono davvero entusiasta di impegnarmi in questo progetto".