Cambio di rete per Antonino Monteleone: l'inviato de Le Iene passa a Rai 2, dove a partire da ottobre, sarà il conduttore de L'Altra Italia. Un programma di approfondimento giornalistico per la seconda rete Rai dunque, in onda il giovedì sera per tutta la stagione televisiva.

L'Altra Italia: cosa sappiamo

Sappiamo ancora poco di questa nuova trasmissione, la cui messa in onda è stata anticipata da TvBlog e dal giornalista di Dagospia Giuseppe Candela. Inizialmente la programmazione era stata prevista al giovedì, sulla scia della collocazione dei talk di Michele Santoro, ma in seguito si è optato per la serata del martedì. Al momento, il programma è previsto per l'intera stagione televisiva, così da recuperare quello spazio di approfondimento giornalistico che a Rai 2 manca ormai da tempo.

L'Altra Italia__ sarà composto da momenti in studio e servizi in stile documentario, con l'obiettivo di raccontare un'Italia diversa da quella mostrata abitualmente dai media. Il volto del Paese meno noto, solitamente lasciato fuori dalla narrazione giornalistica tradizionale. Il programma sarà una produzione interna Rai.

L'eredità di Nemo-Nessuno Escluso

Era invece una produzione Freemantle-Rai 2 Nemo-Nessuno escluso, a cui è impossibile non pensare alla notizia del nuovo L'Altra Italia. Non solo per i format, che sulla carta sembrano avere un'impostazione simile, ma anche per i loro protagonisti: da un lato Enrico Lucci, all'epoca una delle iene di punta di Davide Parenti, ora Antonino Monteleone, che pure ha avuto il suo momento di popolarità con gli ultimi sviluppi del processo di Erba. Era stato infatti proprio Monteleone a dedicare una serie di servizi alla vicenda, portando avanti la tesi dell'innocenza di Rosa Bazzi e Olindo Romano. Lo scorso gennaio la corte d'appello di Brescia ha fissato la prima udienza del processo di revisione, poi rinviata ad aprile, mentre il prossimo 10 luglio si terrà l'udienza davanti ai giudici della Corte d'Appello di Brescia per eventuali repliche sull'istanza stessa di revisione della sentenza di condanna dei due coniugi.

Nemo-Nessuno escluso è andato in onda anch'esso al martedì sera, trasmesso dall'ottobre 2016 al dicembre 2018. Poco dopo Alessandro Sortino, iena anche lui, autore a sua volta di Nemo, esordì con Popolo Sovrano; l'esperimento durò però solo sei puntate. Adesso, si prosegue sulla strada tracciata dagli ex colleghi: tocca a un'altra iena rinverdire il talk di Rai 2.