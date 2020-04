Antonino Cannavacciuolo giudica il pollo alla Elisabetta Canalis a EPCC LIVE

Ieri Alessandro Cattelan durante EPCC LIVE ha messo a dura prova le papille gustative dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo, sottoponendogli il pollo alla piastra cucinato secondo la famosa ricetta di Elisabetta Canalis.

Nel video che potete vedere qui sopra, Alessandro Cattelan ha provato ad immaginare il futuro delle trasmissioni di cucina della televisione italiana. Per parlarne gli son bastati due elementi: un piatto "che ci ha resi celebri nel mondo", il formidabile e indimenticabile pollo alla piastra di Elisabetta Canalis, e uno chef stellato, Antonino Cannavacciuolo.

Quando entra in scena l'ospite d'onore, ovvero il pollo, Alessandro nota subito il primo errore: bisogna togliere i pomodorini aggiunti per scenografia. Il pollo viene 'recapitato' ad Antonino Cannavacciuolo: "potevi usare un'erba migliore, hai usato quella del tuo giardino?" è il primo commento dello chef stellato. "Sicuro che è pollo" dice dopo il primo assaggio. "Così me lo hanno venduto, io poi non sono stato a guardare" si giustifica Cattelan. Antonino ha difficoltà a mandare giù il boccone, deve andare a bere ma prima di salutare dà un consiglio al conduttore "Ale,impara a cucinare: se tu cucini bene, rimorchi".

La ricetta del pollo alla piastra alla Elisabetta Canalis, molto basica, diventò virale quando fu pubblicata da una rivista, per chi non se la ricorda eccola: "Prendete una fetta di petto di pollo e mettetela su una piastra o su una padella ben calda. Quando il colore della carne diventa bianco, la pietanza è pronta".