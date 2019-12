Antonino Cannavacciuolo e il cenone di Capodanno a Villa Crespi: ecco quanto costa

Anche Antonino Cannavacciuolo pensa al cenone di Capodanno in questi giorni, e svela il menù di Villa Crespi ma soprattutto quanto costa: 300 euro tondi, bevande escluse, ma sappiate che se deciderete di bere acqua non spenderete un centesimo in più.

Un prezzo, insomma, ragionevole se si parte dal presupposto che Villa Crespi e Antonino Cannavacciuolo vantano ben 2 stelle Michelin. Certo, il prezzo sale vertiginosamente a 1.339,50 euro se si aggiungono 3 notti in suite, con colazione in camera e massaggio di 1 ora, ma d'altronde mangiare e dormire in quello che è stato votato dagli utenti di TripAdvisor come il ristorante migliore al mondo ha un suo costo. Cosa prevede il menù? Molte, molte portate, tra cui un antipasto di branzino e caprino, plin di anatra, linguine di Gragnano ai calamaretti, suprema di piccione, l'immancabile cotechino con lenticchie, e poi i dolci, con code di aragosta e babà.

Un menù ricco, dunque, per una cifra che potrebbe invogliare parecchi a trascorrere questo Capodanno 2020 sul lago d'Orta, alla corte dell'instancabile Antonino Cannavacciuolo, non solo chef della sua Villa Crespi ma anche fortunato conduttore e giudice televisivo. Dopo aver salutato appena due sere fa la prima edizione di Antonino Chef Academy, il cuoco napoletano si prepara al gran debutto di Masterchef Italia 9, stasera su Sky Uno.