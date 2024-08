Valeria Golino, Antonella Ponziani e Giulio Beranek tra i vincitori del Premio Atena Nike 2024

Si è tenuta a Tindari, in Sicilia, a terza edizione del premio cinematografico Atena Nike, manifestazione, organizzata dal patron Fabio Saccuzzo e sotto la direzione artistica di Gabriella Carlucci. Tante le star nostrane che sono intervenute durante la serata di premiazione condotta da Antonella Salvucci e Dario Bandiera. Inoltre, in molti erano presenti anche alla serata precedente dedicata alla proiezione e valorizzazione dei cortometraggi in gara selezionati dalla piattaforma film Freeway condotta da Alessia Fabiani.

Tra i premiati: Antonella Ponziani (Premio alla Carriera); Gianluca Santoni (Miglior Film Io e il secco); Giulio Beranek (Premio Miglior Attore per il film Doppio passo); Claudia Cusmano (Premio Miglior Attrice per il film Primadonna); Valeria Golino (Premio Serie tv a con L'arte della gioia); Alessia Di Cosimo (Premio Miglior Regia per il film L'età giusta); Mario Spinocchio (Premio Miglior Film Tematiche Sociali con Fuori scuola); Zavvo Nicolosi (Premio Miglior Opera Prima con il film La primavera della mia vita); Simone Zambelli (Miglior Attore Emergente con il film Misericordia); Demetra Bellina (Premio Miglior Attrice Emergente per il film Non credo in niente); Colapesce e di Martino (Premio Best soundtrack per il film La primavera della mia vita); Armando Pizzuti (Premio Miglior Casting Director).

Per quanto riguarda la sezione cortometraggi i premi sono stati assegnati a: Aldo Iuliano (Premio Miglior Cortometraggio con il corto Dive); Francesco Gheghi (Miglior Attore sezione cortometraggi); Ira Fronten (Miglior Attrice per il cortometraggio Ignoti); a Gasparre Rizzo il Premio Sant'Agata Film Fest (Festival Partner) con il cortometraggio Super Jesus; a Francesco Santocono il Premio Estimar Festival del Cinema Italo - Spagnolo (Festival Partner) col cortometraggio Destini avversi; a Giulia Vitaliti il Premio Estimar Festival del Cinema Italo - Spagnolo (Festival Partner) e Mathieu Volpe riceve il Premio Vision 2030 (Festival Partner) con il cortometraggio Eldorado.

Antonella Ponziani riceve il premio Atena Nike 2024

L'attrice Manuela Ventura ha ricevuto il Premio Sezione Speciale Talento Siciliano, mentre Sergio Friscia ha ricevuto il Premio Sezione Speciale Cinema - Radio - TV; a Lorenzo Cammisa è stato assegnato il Premio Nuovo Imaie, a Claudia Conte il Premio Sezione Speciale Impresa Donna e il Premio Sezione Speciale Legalità è stata assegnato all'Associazione Penelope.

Tra i riconoscimenti anche la Menzione speciale a Francesco Lama per il documentario Il silenzio perfetto, il premio al Miglior Documentario Toxicily di Francois-Xavier Destors. Menzione Speciale a Carmelo Gianluca Bonsignore (Sindaco della Città di Patti) per il grande sostegno e contributo dell'amministrazione comunale e della comunità pattese per la realizzazione del Premio Atena Nike.

Tante le novità di quest'anno, in particolare le sezioni speciali "Cinema e salute" ed "il premio distribuzione". Il primo è stato assegnato a Simone Petralìa per il film Giorni felici e il secondo al film Fuori scuola della Inthelfilm srl.

Il premio Atena Nike è organizzato col Patrocinio del Comune di Patti, la Regione Siciliana, il Nuovo IMAIE, lo Studio Saccuzzo & Associati, Today Entertainment, l'associazione Sicilia Attiva e l'Equipe Pianeta Vacanze. Si ringraziano i main sponsor dell'iniziativa Studio Saccuzzo & Associati, Ca' Domus boutique hotel Roma, Coca Cola, Formula Coach Srl, Indaco Sped, Plurimpresa e Compagnia della Bellezza.