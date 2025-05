Giulio Beranek: dai luna park al cinema, ecco chi è il protagonista di Gerri

C'è un nuovo volto che ha conquistato la prima serata di Rai 1 e si chiama Giulio Beranek. Con la serie Gerri, di cui stasera va in onda l'ultimo episodio, ha stregato pubblico e critica nei panni dell'ispettore Gennaro Esposito. Rom di nascita, napoletano di adozione, ma soprattutto con uno sguardo che parla, un passato ingombrante e quella capacità rara di dare spessore a ogni silenzio. Ma chi è davvero e dove abbiamo già visto l'attore che ha saputo prendersi la scena con così tanta naturalezza?

Una vita nomade e un sogno interrotto

Classe 1987, Giulio Beranek è nato a Putignano, ma è cresciuto tra i caravan e le giostre del luna park itinerante della sua famiglia. La madre, Ketty, è infatti di origini circensi, imparentata con i Togni e i Vassallo; il padre, Vladimir, invece è ceco, fuggito dalla guerra nei Balcani. Da piccolo Beranek sogna il calcio e a 13 anni entra nel vivaio dell'Olympiakos, in Grecia. Ma un infortunio al ginocchio lo costringe a dire addio al pallone. E così, quando meno se lo aspetta, arriva il cinema. Un po' per caso, un po' per fortuna, come spesso accade.

Marpiccolo e il lancio nel grande e piccolo schermo

Giulio Beranek in Marpiccolo

È Alessandro Di Robilant a notarlo durante l'ultimo anno del liceo e a sceglierlo come protagonista di Marpiccolo (2009), film crudo ambientato a Taranto. Lì Giulio Beranek dimostra subito di avere una presenza magnetica.

Da allora la sua carriera prende il via tra film d'autore e serie tv: Senza arte né parte, Una questione privata dei fratelli Taviani, con Valentina Bellè, Luca Marinelli e Lorenzo Richelmy. Ma è anche ne Il racconto dei racconti di Matteo Garrone e L'arminuta, mentre in TV parte da Distretto di Polizia per arrivare a ruoli sempre più importanti in a Tutto può succedere, Christian, Briganti e infine Gerri.

Gerri, la svolta: un ispettore fuori dagli schemi

Una scena di Gerri

Nel ruolo dell'ispettore Gennaro Esposito, poliziotto rom cresciuto in una casa famiglia, Beranek costruisce un personaggio spigoloso e irrisolto. Gerri è un eterno adolescente, un uomo pieno di ombre e sfaccettature, ed è proprio questa complessità a renderlo irresistibile. L'attore dal canto suo non forza mai la mano e forse è proprio questa la sua forza: non recita, diventa il personaggio.

Vita privata? Top secret

Lontano dai riflettori, Giulio Beranek ha scelto la riservatezza: pochissime apparizioni pubbliche, profilo Instagram discreto e nessuna mondanità. Sappiamo solo che ha una compagna, Demetra, e due figli, Antonia e Ares Maria. E che, a giudicare da Gerri, il meglio deve ancora venire.