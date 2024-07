Antonella Fiordelisi e Raul Dumitras di Temptation Island si conoscono? Il gesto che non sfugge ai fan

Un crossover tra il Grande Fratello Vip 7 e Temptation Island 2024 sta facendo discutere i fan dei due celebri programmi di Canale 5. Recentemente, infatti, i follower di due protagonisti di questi reality show hanno notato un particolare che potrebbe indicare delle interazioni tra Antonella Fiordelisi e Raul Dumitras.

Antonella Fiordelisi e Raul Dumitras: Nuove connessioni sui social

Raul, l'imprenditore che ha partecipato all'ultima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, ha recentemente ringraziato i suoi follower su Instagram per i messaggi di supporto ricevuti: "Mi sono arrivati messaggi veramente bellissimi e lo sto apprezzando tantissimo," ha scritto, aggiungendo che sta cercando di leggerli tutti e rispondere a ognuno.

Nel frattempo, Antonella Fiordelisi ha cominciato a seguire Raul su Instagram e lui ha ricambiato il gesto . L'ex spadista aveva commentato una puntata del programma, riferendosi a Raul come a un "cucciolo". "Sto vedendo per la prima volta Temptation Island. Martina cotta persa del tentatore e Raul un cucciolo," aveva scritto Antonella, che in passato è stata legata a Edoardo Donnamaria.

Raul durante una puntata di Temptation Island

Parallelamente, Martina, ex di Raul, è stata avvistata in discoteca con Carlo Marini, il suo tentatore. Questo susseguirsi di eventi ha acceso la curiosità dei fan, che ora si chiedono se ci siano ulteriori sviluppi tra Antonella e Raul. Recentemente, l'influencer è stata menzionata dal suo ex Francesco Chiofalo durante un'intervista al podcast Talking Barber.

Temptation Island, Raul Dumitras: "Ecco perché guadagno sei stipendi al mese"

"Io per Antonella e altre sono stato un grosso trampolino di lancio. Dobbiamo dire la verità, a loro dà fastidio, ma sono stato un trampolino. Ora devo fare un'altra rivelazione, loro invece nella mia carriera non sono servite proprio a nulla," ha dichiarato, aggiungendo un ulteriore elemento di discussione attorno alla figura di Antonella Fiordelisi e alle sue relazioni passate.