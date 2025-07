Le critiche di Antonella Clerici ad Alessandro Cattelan: "C'è bisogno di più empatia..."

Ha fatto molto discutere quanto è accaduto di recente ad Alessandro Cattelan. Il conduttore e presentatore della Rai, dal 2016 dovrebbe passare a Mediaset dopo una stagione di programmi che non hanno raccolto un buon numero di ascolti. In Rai si è parlato di "poco spazio in palinsesto" ma, in molti, credono che ci siamo altri motivi. Sull'argomento è scesa in campo Antonella Clerici che, in una recente intervista, ha voluto rivelare il suo punto di vista.

"Non basta che tu azzecchi i congiuntivi": la Clerici e i consigli a Cattelan

Le dichiarazioni della celebre conduttrice di Rai 1 sono uscite fuori durante un'intervista a Supernova, programma web che è condotto dallo stesso Cattelan. In questo contesto, Antonella Clerici prima di regalare dei consigli al conduttore conteso da Mediaset, si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua vita privata e lavorativa. Poi la stoccata.

È sempre mezzogiorno: qual è la ricetta segreta del "cooking show" di Antonella Clerici?

"Io sai che ti amo dal punto di vista professionale e trovo che tu sia bravissimo. Ogni tanto io penso che tu debba abbassarti un po'. E non è una questione di fare il simpatico e non dico di abbassarti perché azzecchi i congiuntivi", ha ammesso. "Il fatto è che nelle tue cose tu ti diverti tu, devi far divertire tutti, devi entrare molto in empatia", continua. "Devi far divertire anche gli altri, devi coinvolgerli, e tu ogni tanto - questo è un rimprovero che ti ho fatto tante volte - devi dare di più dal punto di vista emotivo" aggiunge la conduttrice. "E tu ce l'hai questa cosa cavolo Ale! Devi tirarla fuori", conclude.

Alessandra Cattelan non si è scomposto e a sua volta ha risposto ai consigli della Clerici rivelando che per lui non è tanto facile esternare le emozioni in tv. Ma Antonella continua. "Non dico che devi piangere in tv, non è un'emozione da piangere, è un'emozione di interesse nei confronti dell'altro, che però sia anche una richiesta di cuore, cioè una confidenza. Anche perché tu sei così bravo a fare le interviste".

"Cioè, un po' più... popolare. Io ad esempio, tante volte quando parlo, mi immedesimo, ascolto l'altro, sono in ascolto con l'altro, soprattutto se sono una persona che non conosco, che magari non è un vip, mi pongo proprio nella sua situazione, cerco di entrare molto in sintonia col cuore, anche se questa cosa comporta togliere le sovrastrutture".