Antigone, clip in esclusiva del film di Sophie Deraspe

In esclusiva per Movieplayer una clip di Antigone: il film di Sophie Deraspe arriverà nelle sale italiane il 4 novembre distribuito da Parthénos Distribuzione insieme a Lucky Red.

Antigone, di cui vi presentiamo in esclusiva una video clip, è il nuovo film di Sophie Deraspe premiato come Miglior Film Canadese al Toronto International Film Festival 2019. La pellicola sarà distribuita da Parthénos Distribuzione insieme a Lucky Red nelle sale italiane a partire dal 4 novembre.

Nella clip che possiamo vedere sopra, Polinice porta a casa uno stereo che ha trovato a poco prezzo, anche se Antigone sembra avere qualche dubbio sulla sua provenienza. Quando la famiglia inizia a ballare sulle note di una musica araba la ragazza sta seduta sul divano finché non arriva Eteocle, il fratello maggiore che la convince ad unirsi a loro. "Se te lo chiede lui, balli e con me no" le dice Polinice scherzando e lei "certo lui è il mio preferito", riferendosi a Eteocle.

La sinossi ufficiale del film ci racconta di Antigone, una studentessa brillante: 17 anni, il primo amore e un futuro promettente. Quando il fratello maggiore Eteocle viene ucciso dalla polizia, metterà in gioco tutto per salvare l'altro fratello, Polinice, incarcerato per aver aggredito il poliziotto che ha fatto partire il colpo. Alla legge degli uomini Antigone sostituisce il proprio senso di giustizia, fondato sull'amore e sulla solidarietà per la sua famiglia. "Ho infranto la legge ma lo rifarei, il cuore mi dice di aiutare mio fratello" diventa la voce del coro, guidato dall'amato Emone, che invade le strade e i social network in una rivolta generazionale in cui tutti i giovani si riconoscono in Antigone.

Antigone è stato presentato con successo a numerosi festival, tra cui il Toronto International Film Festival 2019 dove è stato premiato come Miglior Film Canadese, e alla 14° Festa del Cinema di Roma, il film è stato scelto per rappresentare il Canada ai Premi Oscar 2020. La regista canadese Sophie Deraspe si ispira ad una storia vera per rileggere in chiave moderna il personaggio del mito greco Antigone: una giovane donna piena di coraggio, che lotta con tutte le sue forze per difendere la sua famiglia da un'ingiustizia subita, anteponendo alle leggi degli uomini quella del cuore e dell'amore, in una storia di ribellione contro l'ingiustizia di profonda attualità.

Nel cast del film troviamo Nahéma Ricci nei panni di Antigone e Rawad El-Zein in quelli del fratello Polinice. Hakim Brahimi è Eteocle, il fratello maggiore della protagonista. Accanto a loro ci sono Nour Belkhiria, Hakim Brahimi, Sebastien Beaulac, Lise Castonguay, Eric Clark, Paul Doucet, Benoît Gouin, L. Fernando Becerra Sánchez e Rachida Oussaada. La regista Sophie Deraspe firma anche la sceneggiatura. Antigone arriverà nelle sale italiane il 4 novembre distribuito da Parthénos Distribuzione insieme a Lucky Red.