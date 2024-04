Anticipazioni Uomini e Donne: Una segnalazione su Mario scatena la reazione di Tina, la decisione di Ida

Nuove anticipazioni sulle puntate di Uomini e Donne, registrate nella giornata di oggi e in programma nelle prossime settimane. Scopriamo insieme le ultime novità riguardanti le dinamiche che si sono sviluppate tra i principali protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi. Le informazioni, contenenti spoiler, sono state divulgate da Lorenzo Pugnaloni tramite il suo profilo Instagram.

Anticipazioni sul Trono Classico e sul Trono Over di Uomini e Donne: le registrazione sono del 9 aprile

Nell'ultima puntata, il focus principale è stato sul Trono Classico di Ida Platano. La redazione ha ricevuto un'altra segnalazione riguardante Mario Cusitore, il quale sabato scorso sarebbe stato avvistato mentre usciva da un B&B con una donna.

Negli studi Elios di Mediaset a Roma, lo speaker di Radio Kiss Kiss si è difeso e ha cercato di confermare la sua versione dei fatti chiamando il barbiere del negozio in cui era stato quel giorno. L'uomo ha corroborato la storia di Mario, ma Tina Cipollari, scettica sulle reali intenzioni di Cusitore, ha continuato ad attaccarlo sostenendo che la segnalazione fosse veritiera.

Una segnalazione su Mario Cusitore ha scatensato il caos in studio

Ida, al contrario, ha creduto a Mario e al suo alibi fornito dal barbiere. Durante un ballo, Pierpaolo Siano ha annunciato a Ida di voler lasciare il programma, ma ha legato il suo ritorno alla condizione che la Platano andasse a riprenderlo.

Alla fine della puntata, Ida ha lasciato lo studio. Mario ha cercato di raggiungerla, ma lei ha rifiutato di incontrarlo.

Durante un litigio, Ida Platano ha lasciato lo studio

Sempre per il Trono Classico, Daniele Paudice ha portato in esterna sia Gaia sia Marika. Gaia ha espresso il timore che Daniele non sia attratto da lei.

Nel breve segmento dedicato al Trono Over, Marcello Messina e Jessica hanno discusso a lungo, ma il loro futuro è rimasto incerto, senza una conclusione definitiva sulla loro relazione.