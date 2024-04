Anticipazioni Uomini e Donne: Ida torna in studio con Pierpaolo, Tina indaga su Mario

Nella puntata registrata oggi, lunedì 15 Aprile 2024, presso gli studi Elios di Mediaset a Roma, si è assistito a un intenso confronto tra i protagonisti del Trono Classico di Uomini e donne, il popolare programma di Maria De Filippi. Le informazioni, contenenti spoiler, sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni tramite il suo profilo Instagram.

Solo Ida Platano crede alla buona fede di Mario

Durante la registrazione, il segmento del Trono Classico è stato interamente dedicato a Ida Platano. Daniele Paudice, infatti, non era presente in studio e non si è parlato di lui. Gran parte della discussione ha coinvolto gli opinionisti e Mario Cusitore. Sia Tina Cipollari che Gianni Sperti, infatti, non hanno creduto alla buona fede del corteggiatore dopo la segnalazione della scorsa puntata, quando una ragazza avvisò la redazione che lo speaker napoletano era stato avvistato mentre usciva da un B&B con una donna.

In particolare, Tina continua a dubitare sul corteggiatore, tanto che ha anche chiesto di sapere il cognome della ragazza che ha fatto la segnalazione.

Pierpaolo è tornato in studio

Ida durante la settimana è andata ad Avellino a riprendere Pierpaolo Siano che nella scorsa registrazione se n'era andato via. Lui ha fatto aspettare la tronista per ben tre ore prima di raggiungerla e presentarsi in esterna. Alla fine, il corteggiatore ha deciso di tornare in studio ed oggi era presente alla registrazione. Ida ha creduto alla buona fede di Mario, al contrario di Tina e Gianni che invece hanno detto che andranno a fondo alla questione della segnalazione.

uomini e donne ha discusso con Jessica

Per il Trono Over, focus su Diego Tavani e la dama Jessica. Lei ha espresso delle riserve sul cavaliere, ritenendo che la sua proposta di uscire insieme fosse motivata solo da un'attrazione fisica, poiché durante il loro incontro, i due sono andati a ballare, non ha dimostrato un reale interesse nel conoscerla meglio.