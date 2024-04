Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano non si presenta in studio, Daniele indica la sua preferita

Oggi negli studi del dating show di Maria De Filippi sono state registrate nuove puntate che andranno in onda nelle prossime settimane: ecco cosa è successo.

Nella puntata registrata oggi, martedì 16 Aprile 2024, di Uomini e donne presso gli studi Elios di Mediaset a Roma, si è assistito a un inatteso colpo di scena: Ida ha avvisato che non si sarebbe presentata. Sempre per il Trono Classico, Daniele ha ballato con Marika. Le informazioni, contenenti spoiler, sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni tramite il suo profilo Instagram.

Nuovo colpo di scena nel Trono Classico del dating show: la drastica decisione della tronista

Il Trono Classico si è aperto subito con una sorpresa: Ida ha deciso di saltare la registrazione perché ormai non si fida né di Mario Cusitore né di Pierpaolo Siano. La regia ha mandato in onda una clip catturata dopo la registrazione di ieri, dove si è parlato ancora della segnalazione arrivata su Mario. Lo speaker radiofonico sarebbe stato visto uscire da un B&B con una donna.

Ida non si fida più di nessuno

Il corteggiatore ha sempre smentito, oggi Ida gli ha chiesto il cognome della ragazza del B&B, ma lui si è rifiutato di risponderle, dicendole che se non gli crede può anche mandarlo a casa. Nel secondo filmato si è vista la tronista dire che ormai non ha fiducia nei suoi corteggiatori e non crede a nessuno dei due.

Dopo queste parole, sia Mario che Pierpaolo hanno abbandonato lo studio. Il futuro è tutto da scrivere, non si sa se Ida tornerà o meno. Tutto è rimandato alla prossima registrazione.

Daniele Paudice, il secondo tronista, ha portato in esterna sia Gaia che Marika. Lui ha dichiarato di avere un feeling maggiore con la seconda e di stare molto bene insieme a lei. Gaia ha parlato poco; il corteggiatore ha ballato con Marika.

Marika è andata in esterna con Daniele

Per il Trono Over, Diego e Jessica continuano la loro conoscenza. Al contrario, Sabrina ha deciso di chiudere la frequentazione con l'ultimo cavaliere sceso per lei nelle scorse registrazioni.