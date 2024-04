Uomini e donne: Maura e Gianluca lasciano insieme il programma, chi è l’ex di lei, noto calciatore

Già da domani, gli spettatori di Uomini e Donne non vedranno di più sul parterre del dating show Maura e Gianluca. Oggi, 16 aprile, la dama e il cavaliere hanno lasciato insieme il programma, in uno dei momenti emozionanti che caratterizzano il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Maura e Gianluca

La prima seduta della puntata di oggi ha coinvolto proprio i due protagonisti del Trono Classico, che si sono accomodati sulle sedie posizionate al centro dello studio. A parlare è stata soprattutto la dama, che ha spiegato come la conoscenza con Gianluca, che va avanti da circa tre mesi, abbia rivoluzionato la sua vita.

La dichiarazione di Maura a Gianluca

"Per me è stato come un terremoto, con lui le barriere che avevo alzato per il mio passato sono crollate. Ho sempre subito pregiudizi da parte di persone che si sono soffermate sul lato estetico perché il padre dei miei figli è stato un calciatore di Serie A. Con lui sto bene e mi sa corteggiare", ha detto la dama

"Lei mi piace tanto ed inizialmente l'ho anche evitata perché è molto pericolosa", ha confessato il cavaliere. "Ci siamo baciati e da lì mi sono inguaiato", ha detto mentre Gianni Sperti commentava "Si vede che sei cotto". "Mi piace dal primo momento che l'ho conosciuta", gli ha risposto.

Subito dopo, Maura ha fatto entrare una torta con la scritta "Vivimi senza paura", poi ha abbandonato lo studio, lasciando Gianluca solo davanti al dolce, emozionato ma interdetto. Sono passati pochi secondi e lei è scesa per le scale su cui è seduta Maria De Filippi con dei palloncini a forma di cuore sulle note della canzone di Laura Pausini.

Tutti si sono alzati in piedi per applaudire, mentre i due si sono baciati e lei gli ha consegnato un biglietto per Brindisi, la città in cui risiede. "Avete visto come si fa, se veramente vi piace una persona non è necessario parlare tanto, bastano i fatti", ha detto Tina Cipollari rivolgendosi alle altre dame. I due hanno ballato al centro dello studio e sono rimasti fino alla fine della puntata.

Maura con l'ex calciatore Benarrivo

Maura Vitali è stata legata ad Antonio Benarrivo, terzino di fascia del Parma e della nazionale italiana, con la maglia azzurra. Ha partecipato ai mondiali negli Stati Uniti nel 1994 sotto la guida di Arrigo Sacchi, arrivando secondo. L'Italia perse la finale ai rigori contro il Brasile. Era soprannominato Pollicino per la sua statura, essendo alto 170 centimetri.

La dama di Uomini e donne disse di essersi innamorata di lui quando il calciatore entrò nel nel negozio di abbigliamento dove lei lavorava come commessa. La coppia ha avuto due figli, il più grande si chiama Edoardo.