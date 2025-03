Anticipazioni Uomini e Donne, Gianmarco Steri alle troniste: "Se continuate così potrei non scegliere nessuna"

Le ultime registrazioni di Uomini e Donne hanno riservato grandi colpi di scena nel percorso di Gianmarco Steri. Tra tensioni, momenti di commozione e dichiarazioni sorprendenti, il tronista si è trovato a confronto con le sue corteggiatrici, arrivando persino a mettere in dubbio la possibilità di una scelta. Ecco tutti i dettagli su quanto accaduto grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi.

Scontri e tensioni nel Trono Classico

Le ultime registrazioni di Uomini e Donne hanno riservato momenti di forte tensione, soprattutto nel percorso di Gianmarco Steri. Il tronista ha organizzato un'esterna con Cristina Ferrera, ma la corteggiatrice ha deciso di non presentarsi. Tuttavia, era regolarmente presente in studio, fatto che ha provocato la dura reazione di Gianmarco, il quale ha ritenuto incoerente la sua decisione. Il confronto tra i due si è acceso rapidamente, con Steri che ha accusato Cristina di volerlo manovrare come un burattino, aggiungendo che, se avesse voluto, poteva anche andarsene.

Di fronte a queste parole, Cristina è scoppiata in lacrime ed ha lasciato lo studio, senza più farvi ritorno. Il tronista, questa volta, non l'ha seguita, a differenza di quanto accaduto nella scorsa registrazione, quando era corso dietro di lei dopo un'altra discussione. In quell'occasione, Cristina gli aveva rinfacciato di averla trascurata dopo il loro bacio, preferendo dare attenzioni a Francesca Polizzi.

Cristina Ferrera ha abbandonato lo studio

Durante la puntata, Francesca era l'unica corteggiatrice presente in studio, segno che né lei né Nadia Di Diodato sono state portate in esterna. Anzi, Nadia non era nemmeno in studio, lasciando il dubbio che possa essersi autoeliminata. Sarà la registrazione successiva a chiarire il suo destino nel programma. Maria De Filippi ha infine chiesto a Gianmarco con chi volesse ballare e la sua scelta è ricaduta su Francesca, la quale, però, è rimasta in silenzio per tutta la puntata.

Tina Cipollari e il viaggio con Cosimo Dadorante

Per quanto riguarda il trono dell'opinionista, non ci sono stati sviluppi rilevanti. La tronista ha annunciato in studio che lei e Cosimo sono in attesa del loro viaggio a Madrid, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Il corteggiatore, tuttavia, non era presente durante la registrazione. Nessuna novità anche per quanto riguarda il Trono Over, di cui non si è parlato in puntata.