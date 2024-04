Anticipazioni Uomini e Donne: Mario si dichiara a Ida mentre Daniele fa due esterne

Ecco le nuove anticipazioni sulle puntate di Uomini e Donne, registrate lunedì 1° aprile e in programma nelle prossime settimane. Scopriamo insieme le ultime novità su quanto è successo negli studi del dating show condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni, che contengono spoiler, sono state svelate da Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo profilo Instagram.

Anticipazioni di Uomini e Donne

Ecco quello che è successo nel Trono Classico e nel Trono Over nella giornata di oggi. Protagonisti: Ida, Daniele e Mario.

Ida Platano

Ida ha portato in esterna solo Pierpaolo. Durante la loro uscita, hanno fatto una videochiamata con un'amica del corteggiatore.

In studio Mario si è detto molto deluso per il comportamento di Ida. "Come faccio a corteggiare una donna così", ha detto prima di lasciare lo studio infuriato.

Mario ancora non convince Tina Cipollari

Ida ha ballato con Pierpaolo e poi è uscita dallo studio per raggiungere Mario. Poco dopo i due sono tornati sul parterre e Mario ha chiesto che venissero messe due sedie al centro dello studio, una per lui e una per la tronista. "Mi sono innamorato di te", ha detto a Ida.

Tina Cipollari anche questa volta ha attaccato lo speaker radiofonico, il suo comportamento non convince l'opinionista: la Cipollari lo considera poco sincero e glielo ha ripetuto varie volte senza mezzi termini.

Due esterne per Daniele

Daniele

Daniele ha avuto una nuova esterna con Gaia, con cui ha già stabilito una buona connessione nelle precedenti registrazioni. Il tronista è uscito anche con Valery. Sono state due esterne conoscitive.

Mario del Trono Over

Mario del Trono Over, sta continuando a frequentare Milena. Oggi per lui sono scese due nuove dame ma il cavaliere non le ha tenute.