Anticipazioni di Uomini e donne del 14 ottobre: Mario Cusitore protagonista, nuova confessione shock

Gli studi della Fascino si sono riaperti per accogliere una nuova registrazione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5. L'appuntamento, tenutosi oggi 14 ottobre, ha riservato colpi di scena e sviluppi intriganti tra i protagonisti del Trono Over, come riportato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram.

Le anticipazioni del Trono Over

Gemma Galgani è uscita con Fabio, un uomo che ha vissuto per 40 anni in Canada e che era sceso per corteggiarla nella precedente registrazione. Gemma appare visibilmente felice e soddisfatta della conoscenza, e i due hanno persino ballato insieme in studio. Pare che Fabio abbia uno stile di ballo molto particolare, che sarà sicuramente uno degli elementi curiosi da vedere nelle prossime puntate.

Nel frattempo, Mario Cusitore ha deciso di mettere fine a entrambe le sue conoscenze, sia con Morena che con Margherita. Il cavaliere ha ammesso di non aver trovato un trasporto mentale sufficiente con nessuna delle due dame e per questo non vuole andare avanti nella frequentazione Tuttavia, le rivelazioni di Mario non si fermano qui.

Margherita una delle due dame che stanno frequentando Mario

Nel corso della movimenta registrazione, l'ex corteggiatore di Ida, ha infatti confessato di aver avuto rapporti intimi sia con Margherita che con Morena. Con quest'ultima, in particolare, ha raccontato di essere stato insieme fino alle 8 del mattino. Questa storia si ricollega a uno 'scandalo' precedente, in cui Mario aveva svelato che la loro prima volta era avvenuta subito dopo una registrazione, e i due avevano consumato il loro rapporto in una Smart.

Non mancano le decisioni nette: anche Barbara ha chiuso la sua conoscenza con il cavaliere che era sceso per corteggiarla, mostrando la sua risolutezza nel proseguire il suo percorso solo con persone che la coinvolgano davvero. Per quanto riguarda il Trono Classico, i giovani tronisti non erano presenti in studio e non si è discusso dei loro percorsi sentimentali in questa registrazione.