Anthony Mackie: "Visitare il luogo dove è stato ucciso Martin Luther King mi ha cambiato la vita" (VIDEO)

L'attore Anthony Mackie, in un video realizzato per The Tonight Show, condivide le emozioni provate nel trovarsi sul balcone dove è stato ucciso Martin Luther King Jr..

Anthony Mackie ha condiviso le emozioni provate nel trovarsi nel luogo dove è stato assassinato Martin Luther King Jr. mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Fallon.

L'attore, visibilmente commosso, ha condiviso la sua esperienza durante un recente episodio del The Tonight Show che gli ha permesso di parlare della sua iniziativa benefica a favore dei lavoratori in difficoltà e del tentativo di sensibilizzare le persone sull'importanza di andare a votare in vista delle nuove elezioni presidenziali.

La star della Marve Anthony Mackie, che ha rassicurato i fan dicendo che presto ricominceranno le riprese di The Falcon and the Winter Soldier, ha raccontato: "Avevo un film in uscita intitolato The Banker. Siamo riusciti a far svolgere la première al Lorraine Hotel di Memphis, Tennessee. L'esperienza ha cambiato la mia vita. Era folle perché non ho mai vissuto qualcosa di quell'intensità. Ho pensato ai miei nonni, ai miei genitori, alle mie zie, ai miei zii e a tutto quello che hanno affrontato dopo la guerra ed essendo neri in America negli anni '50 e '60".

L'attore ha spiegato: "Ho avuto la possibilità di trovarmi sul balcone dove è stato ucciso Martin Luther King Jr.. Mi ha sconvolto pensare a questo uomo che ha lavorato cos duramente e ha pagato con la sua vita, ed eccoci 55 anni dopo impegnati ad affrontare la stessa cosa".

Anthony ha quindi faticato a trattenere le lacrime mentre ricordava gli sforzi e i sacrifici compiuti dal padre, andato a lavorare nei campi come il nonno, pur di dargli l'opportunità di "frequentare la Juilliard e diventare "uno stupido attore".

Mackie, sull'argomento, aveva aggiunto parlando a Deadline che dopo 20 anni di carriera si sente particolarmente fortunato per la possibilità di aver lavorato con prsone incredibili: "Essere un uomo nero nel 2019 ed ereditare il ruolo di Captain America, considerando la storia degli afroamericani in quesa nazione è un passo monumentale, non solo nell'intrattenimento, ma anche nella mia vita, ed è stato incredibilmente emozionante. Ci sono molta storia e dolore, e trionfo e gioia legati al fatto che io sia Captain America".