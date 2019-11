Anthony Mackie sui vantaggi dell'essere una star dei film Marvel

Anthony Mackie, Falcon nel Marvel Cinematic Universe, parla, in un'intervista con Deadline, dei vantaggi di cui gode una star dei film Marvel, e di come questi gli abbiano cambiato la vita, rivoluzionando non solo il quotidiano, ma anche e soprattutto la sua carriera.

"Beh, Marvel ha davvero messo fine ai miei piani di non essere riconosciuto per strada" scherza l'attore, e continua, spiegando come sia a livello professionale che abbia ravvisato i maggiori cambiamenti "In realtà, per me si tratta principalmente di utilizzare questa notorietà per poter accedere ad altre posizioni, e partecipare ad altri progetti. L'aspetto migliore dell'essere parte dei film Marvel è che mi permette una certa libertà e l'opportunità di divertirmi in questo campo, e di fare cose che altrimenti mi sarebbero state precluse".

Venezia 2019: Anthony Mackie in posa al photocall di Seberg

Prosegue poi citando due dei suoi più recenti progetti come esempi: Seberg, presentato in anteprima alla più recente Mostra del Cinema di Venezia; e The Hate U Give, parte del programma dell'edizione dello scorso anno della Festa del Cinema di Roma "Basta guardare a Seberg o anche a The Hate U Give. Ho avuto davvero una piccola parte in The Hate U Give, ma il fatto di essere stato Falcon nei film Marvel, il fatto di essere riconosciuto dalle persone, mi ha permesso di prestare il nome a quel film in modo che il progetto fosse portato avanti. Credo sia una storia importante, soprattutto in tempi come questi, in cui abbiamo a che fare con questo tipo di problemi come paese e in quanto comunità".

Anthony Mackie tornerà al fianco di Sebastian Stan in The Falcon and The Winter Soldier, la serie tv di Disney+ di cui sono appena iniziate le riprese.