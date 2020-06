Anthony Mackie, star della Marvel, lancia un'iniziativa per aiutare i lavoratori di New Orleans

Anthony Mackie, la star Marvel che tornerà sugli schermi con la serie The Falcon and the Winter Soldier, ha lanciato l'iniziativa benefica chiamata United for Grocery Workers Relief Fund per aiutare i lavoratori di New Orleans durante il periodo complicato causato dall'emergenza sanitaria.

L'attore collaborerà con United Way of Southeast Louisiana, il New Orleans Council on Aging ed Entergy New Orleans.

Gli oltre 2.5000 dipendenti dei negozi di alimentari e beni di prima necessità attivi a New Orleans, durante la pandemia, hanno continuato a lavorare affrontando i potenziali rischi per offrire la possibilità ai cittadini di acquistare cibo e beni di prima necessità nonostante stipendi poco elevati la media e poche protezioni. L'iniziativa di Anthony Mackie permetterà quindi di ottenere 150 dollari che potranno essere usati per pagare le bollette.

La star di Avengers: Endgame ha dichiarato: "Spesso diamo per scontate le persone che sono sempre presenti per noi. Vado nei negozi di alimentari 3-4 volte a settimana per me e la mia famiglia. Ogni volta incontro lavoratori in settori essenziali che stanno offrendo a me e molte altre persone una delle cose essenziali più importanti, il cibo. Ora, più che mai, è importante che esprimiamo gratitudine e il nostro apprezzamento".

Il fondo sarà disponibile anche dopo la fine dell'emergenza e David Ellis, presidente di Entergy New Orleans, ha aggiunto: "Più sosteniamo chi lavora in attività essenziali mentre affrontiamo la pandemia causata dal COVID-19, meglio potranno concentrarsi sull'occuparsi delle loro famiglie e della comunità. Siamo orgogliosi di collaborare con Anthony Mackie, che è nato a New Orleans, United Way of Southeast Louisiana e New Orleans Council on Aging per sostenere i lavoratori che rimangono impegnati per assicurare agli abitanti di New Orleans l'accesso a cibo fresco e nutriente".