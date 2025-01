Anthony Mackie svela il futuro nel MCU del suo Captain America dopo Brave New World

Anthony Mackie ha svelato il suo futuro nel MCU, aggiornando i fan sulla presenza di Captain America nei prossimi film in arrivo nelle sale cinematografiche.

L'attore, attualmente impegnato nella promozione di Captain America: Brave New World, in arrivo il 12 febbraio nelle sale italiane, sembra sarà ancora una presenza costante nelle avventure tratte dai fumetti.

Il futuro di Sam Wilson nel MCU

Intervistato da Esquire, Anthony Mackie ha spiegato: "Hai due film degli Avengers, si spera un altro Captain America, e poi dei plug-and-play causali: Oh, Spider-Man! Oh, Fantastic Four! Cosa stai facendo qui?".

L'interprete di Sam Wilson nei film della Marvel ha inoltre sottolineato che non interpreterà il supereroe a lungo: "Non voglio essere un Captain America sessantenne".

L'attore ha successivamente aggiunto che il ruolo ha un impatto emotivo e fisico: "Le aspettative legate a questo ruolo sono qualcosa di cui nessuno parla. Nessuno prende atto realmente di ciò che accade a livello mentale".

Mackie in azione nel nuovo film di Captain America

Mackie ha debuttato nella parte di Falcon in Captain America: The Winter Soldier, arrivato nelle sale nel 2014, ritornando poi nei successivi capitoli delle avventure cinematografiche della Marvel. Dopo Avengers: Endgame, Sam è diventato Captain America, raccogliendo il testimone, e lo scudo, di Steve Rogers. Il personaggio è stato al centro della serie The Falcon and the Winter Soldier, insieme a Bucky (Sebastian Stan).

Le prossime apparizioni di Captain America

Anthony farà parte del cast di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, i cinecomic che saranno distribuiti nei cinema di tutto il mondo nel 2026 e nel 2027. I Marvel Studios, attualmente, non hanno confermato la produzione di un quinto film con al centro Captain America.

Captain America: Brave New World, cosa aspettarsi? Uno spy thriller dalle grandi promesse

In Captain America: Brave New World, dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford nel suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam Wilson si ritrova nel mezzo di un incidente internazionale.

L'eroe dovrà quindi scoprire il motivo di un nefasto complotto globale per poter salvare il mondo intero.

Il film è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, e Tim Blake Nelson.