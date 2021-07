Anthony Hopkins: il suo nuovo film sarà tokenizzato e venduto sulla piattaforma Vuele

Il nuovo film del premio Oscar Anthony Hopkins, intitolato Zero Contact, sarà tokenizzato e venduto sulla nuova piattaforma NFT per film chiamata Vuele. La pellicola è stata prodotta dalla società di produzione cinematografica indipendente Enderby Entertainment.

The Father - Nulla è come sembra: Anthony Hopkins in una sequenza

L'83enne Anthony Hopkins è uno degli attori più stimati, con due Oscar all'attivo come miglior attore, il secondo conquistato pochi mesi fa con l'eccezionale performance in The Father - Nulla è come sembra.

Adesso il divo inglese si affaccia a un mondo nuovo con Zero Contact, film che segue cinque personaggi in varie parti del mondo connessi solo dalla loro devozione al titano dell'hi-tech Finley Hart (Hopkins). I cinque personaggi scoprono un'invenzione segreta ideata da Hart e uniscono le forze per bloccarla visto che potrebbe fornire la soluzione ai problemi dell'umanità o garantire la fine della vita sulla terra.

Zero Contact è stato prodotto in remoto in 17 territori diversi all'inizio della crisi sanitaria, alcune scene sono state realizzate grazie a Zoom. La sceneggiatura è firmata da Cam Cannon, il film approderà su Vuele per la venidita a fine luglio o inizio agosto.

"Tutto in questo film è non convenzionale, dal modo in cui lo abbiamo girato utilizzando Zoom e la produzione remota alla sua distribuzione", ha affermato il produttore/regista Rick Dugdale di Enderby.

Transformers - L'ultimo cavaliere, Anthony Hopkins: "É il più grande film che abbia fatto"

La distribuzione del film consisterà in un massimo di cinque NFT su Vuele e "includerà il film più extra ancora da determinare che varierebbero da token a token per creare diversi livelli di prezzo".

Il marketplace di Vuele è incentrato sulla distribuzione e la visione di film e gli utenti della piattaforma possono acquistare contenuti in criptovaluta o valuta fiat. Zero Contact sembra essere l'unico progetto annunciato in questa fase e l'azienda non ha specificato su quale blockchain sia costruito il mercato. Il sito web di Vuele afferma:

"I membri avranno l'opportunità di acquistare e guardare lungometraggi e contenuti esclusivi, inclusi dietro le quinte e filmati mai visti prima, funzionalità bonus, domande e risposte esclusive, #filmobilia e molto altro ancora".