Anthony Hopkins, la confessione sull'alcolismo: "Avrei potuto uccidere qualcuno"

Anthony Hopkins è stato ospite del podcast The Interview del New York Times in cui ha parlato del suo prossimo memoir in uscita dal titolo We Did OK, Kid.

L'attore irlandese premio Oscar ha confessato il momento esatto in cui ha capito di essere un alcolista e di dover fare qualcosa per cambiare la propria vita.

Il momento in cui Anthony Hopkins ha capito di essere un alcolista

"Ero ubriaco e guidavo la mia macchina qui in California durante un blackout" ha spiegato Hopkins "senza idea di dove stessi andando, quando ho capito che avrei potuto uccidere qualcuno, o me stesso, cosa che non mi importava".

Anthony Hopkins in una scena di Proof

In quel momento ha capito che doveva fare qualcosa per cambiare la sua vita: "Sono tornato in me e ho detto a un mio ex agente, durante una festa a Beverly Hills, di aver bisogno di aiuto. Erano le 11.00 in punto, ho guardato l'orologio, e questa è la parte inquietante: una voce profonda, potente, mi ha parlato da dentro e ha detto: 'È finita. Ora puoi cominciare a vivere. E tutto questo ha avuto uno scopo, quindi non dimenticarne neanche un momento'".

L'inizio della rinascita di Anthony Hopkins

Quella voce, nell'intervista, Hopkins la descrive come una voce maschile, profonda e radiofonica. Una voce che lo aiutò ad eliminare completamente il suo desiderio di bere.

"Lo sai, l'alcol è fantastico perché ti fa sentire immediatamente in uno spazio diverso" ha spiegato Hopkins "Ci sono difficoltà mostruose nella vita, e le noti. Ma infine, avvicinandomi agli 88 anni, mi sveglio la mattina pensando: 'Sono ancora qui. Come?'".

Lo scorso dicembre, la star de Il silenzio degli innocenti ha festeggiato 49 anni di sobrietà: "Quarantanove anni fa oggi ho smesso" disse nel video pubblicato su Instagram "E mi stavo divertendo così tanto. Ma poi ho capito che ero nei guai seri perché non ricordavo nulla e stavo guidando un'auto completamente ubriaco".