Anthony Hopkins balla sulle note di Drake e imita Rocky in un esilarante video

Il premio Oscar Anthony Hopkins ha condiviso online un divertente video in cui balla sulle note di un brano di Drake e imita Rocky.

L'attore gallese è solo l'ultimo a a mettersi alla prova su TikTok ispirandosi alle note del singolo della star della musica.

Prima di Anthony Hopkins avevano già accettato la Toosie Slide Challenge Justin Bieber, Tyga e Diddy.

Il premio Oscar ha quindi rilanciato la sfida a Sylvester Stallone, dopo aver brevemente imitato Rocky e aver chiesto di scrivere un ruolo per lui in uno dei suoi prossimi film, e Arnold Schwarzenegger citando l'iconia battuta I'll be back e facendo un riferimento a Lulu, l'asinello apparso accanto alla star di Terminator negli ultimi video.

Hopkins ha in precedenza annunciato che il 17 maggio si collegherà dal vivo per suonare alcuni brani al pianoforte e rispondere alle domande dei fan che possono fin da ora scrivere le proprie curiosità su Instagram.