Anthony Hopkins ad Arezzo tra una pausa sul set e l'altra

Un'altra grande star del cinema, Anthony Hopkins, si trova attualmente in Italia, ad Arezzo. Mentre George Clooney è tornato sul Lago di Como, infatti, Hopkins si gode la pace della campagna cortonese, ospite del Relais & Chateaux Il Falconiere, a San Martino a Bocena, prima di recarsi sul set di Cus and Mike.

Come riporta anche Arezzo Notizie, l'attore vincitore di due Premi Oscar è alla sua seconda seconda visita in Toscana questo mese, e come già fatto in precedenza, è tornato a trovare Riccardo e Silvia Regi Baracchi, i gestori della locanda a cui sembra essersi particolarmente affezionato.

The Father - Nulla è come sembra: Anthony Hopkins in una foto

"Ormai è la quinta volta che ci viene a trovare. Gentile, affabile. Era con la moglie (Stella Arroyave) e i componenti del suo entourage. In questi giorni si sta concentrando sul nuovo film, in cui interpreterà l'allenatore di Mike Tyson" ha affermato Baracchi, facendo riferimento alla pellicola a cui sta lavorando attualmente Hopkins, il dramma sportivo diretto da Nick Cassavetes Cus and Mike, nel quale darà il volto a Cus D'Amato, il leggendario allenatore di grandi campioni dello sport come Tyson, Floyd Patterson e José Torres.

Ma Anthony Hopkins non ha solo assaporato un gustoso pranzetto a base di spaghetti e gamberi, assieme a un buon calice di vino; ha anche realizzato un ritratto di Baracchi e glielo ha donato per ricordo: "E' una persona carina e disponibile - dice Baracchi -. Mi aveva ritratto già dodici anni fa, ha fatto un altro schizzo prima di ripartire, lo custodirò gelosamente".