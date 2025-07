Anthony Anderson si scusa per l’intervista con Lindsay Lohan del 2003: “Era umorismo, ma fuori luogo”

Il comico si è detto dispiaciuto per il tono dell'intervista all'allora 17enne Lindsay Lohan, riemersa ora sui social: "Era una gag, ma capisco il disagio".

La clip di un'intervista risalente al 2003, in cui Anthony Anderson interagiva con una giovanissima Lindsay Lohan, è tornata virale nelle ultime ore, scatenando polemiche e critiche sui social. Il comico, oggi volto noto per serie e film di successo, ha espresso il suo rammarico per i toni utilizzati durante la conversazione, definendoli oggi di cattivo gusto.

All'epoca, Lohan aveva solo 17 anni e promuoveva il film Quel pazzo venerdì. Anderson era ospite del The Sharon Osbourne Show e, nel tentativo di fare ironia, fece alcune battute che oggi appaiono decisamente inadeguate.

Le battute incriminate e il tono leggero dell'intervista

Nel corso del segmento, Lohan fa riferimento alla propria età, dicendo: "Sono illegale, per gli uomini più grandi". Anderson risponde ridendo: "A qualcuno piacciono le più giovani. Non farò nomi, ma io sono uno di quelli". La frase, accolta da risate nervose in studio, ha riacceso oggi discussioni sull'appropriatezza dei contenuti nei talk show del passato. A ciò si aggiungono altre battute sull'arredamento condiviso da Lohan con l'amica Raven-Symoné, e un cuscino con il volto di Anderson regalato all'attrice.

Una terrorizzata Lindsay Lohan ne Il nome del mio assassino

Un portavoce dell'attore ha chiarito la posizione in una nota a People: "L'intervista era intesa come un momento comico. Anderson si rammarica se ciò ha offeso qualcuno e mantiene il massimo rispetto per Lindsay. Ogni interpretazione contraria è infondata e potenzialmente diffamatoria". I fan, però, si sono divisi: alcuni accettano il tono dell'epoca, altri ritengono che certi limiti non dovrebbero mai essere superati, a prescindere dal contesto.

Altri momenti controversi e lo scambio con Sharon Osbourne

Durante l'intervista, Anderson chiede chi frequenterà la casa di Lohan e Raven-Symoné. L'attrice risponde di essere single, ma il comico replica: "È in cerca di un fidanzato!". Di nuovo, l'umorismo usato viene oggi letto con maggiore criticità.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: l'urlo di Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis allo specchio

Anderson commenta anche l'età di Lohan con stupore, definendola "sofisticata per avere solo 17 anni". La conversazione include poi riferimenti al film Genitori in trappola e ad aneddoti personali, con un tono apparentemente scherzoso ma oggi percepito come discutibile.

La rinnovata attenzione sull'intervista arriva in un momento delicato per la carriera di Lindsay Lohan. L'attrice è infatti impegnata nella promozione del sequel di Quel pazzo venerdì, accanto a Jamie Lee Curtis. Il film uscirà nelle sale il 6 agosto e rappresenta un importante ritorno per la star, che ha vissuto un lungo periodo lontano dai riflettori hollywoodiani. L'accaduto, sebbene datato, dimostra quanto l'attenzione sul rispetto e il linguaggio sia oggi più centrale che mai.