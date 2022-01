Ansel Elgort: le costar di West Side Story commentano le accuse di violenza sessuale contro l'attore

Le co-protagoniste di Ansel Elgort in West Side Story hanno commentato le accuse di aggressione sessuale mosse contro l'attore nel 2020 e da lui sempre respinte.

West Side Story: Ansel Elgort e Rachel Zegler

Nel giugno 2020, Ansel Elgort è stato accusato di aver aggredito sessualmente una ragazza di 17 anni nel 2014, quando aveva 20 anni. La donna (una utente di Twitter di nome Gabby che ha condiviso le affermazioni sui social media) ha anche affermato di aver ricevute richieste dall'attore riguardo foto di nudo e sesso a tre.

Ansel Elgort ha respinto le accuse con una dichiarazione in cui sostiene di "non aver mai aggredito nessuno" e di aver avuto con la ragazza una "relazione breve, legale e del tutto consensuale".

West Side Story, in cui Elgort interpreta il protagonista Tony, è stato girato prima che le accuse fossero rese pubbliche. Il musical è uscito nelle sale a dicembre dopo essere stato posticipato a causa dell'emergenza sanitaria. Elgort ha partecipato a interviste di gruppo per promuovere il progetto e ha calcato il red carpet insieme alla fidanzata di lunga data Violetta Komyshan.

In una nuova storia di copertina di Hollywood Reporter, Rachel Zegler, che interpreta Maria, l'interesse amoroso di Elgort, ha commentato le accuse contro la sua co-star dichiarando:

"Abbiamo fatto un film due anni e mezzo fa, e da allora sono successe molte cose nel mondo. Molte cose sono cambiate pubblicamente e anche privatamente. C'è stato un grande risveglio. Spero solo che le persone coinvolte stiano bene, che venga loro chiesto in modo rispettoso e che gli venga data l'opportunità di rispondere da sole".

Anche altre due costar di West Side Story hanno commentato la controversia. Rita Moreno, che ha condiviso la maggior parte delle sue scene con Elgort, ha detto: "Penso che sarebbe stato assolutamente orrendo e sbagliato per chiunque prendere posizione in merito. Non spetta a me dare giudizi".

Ariana DeBose ha dichiarato: "Nessuno sa davvero cosa sta succedendo nella testa di qualcuno. Solo le persone coinvolte in quella situazione sanno cosa sia successo davvero".