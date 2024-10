Ansel Elgort protagonista del survival thriller Faster Than Horses

La star di Baby Driver - Il genio della fuga, Ansel Elgort, ha firmato per recitare nel thriller Faster Than Horses.

La star di Baby Driver - Il genio della fuga, Ansel Elgort, ha firmato per recitare nel survival thriller Faster Than Horses. Il film sarà diretto dal candidato all'Emmy James Erskine e prodotto dall'avventuriero britannico Bear Grylls.

Il titolo, ispirato a una storia vera e basato su un articolo di Hampton Sides, segue un ex corridore olimpico che tenta di tornare alla gloria nella corsa a piedi più dura del mondo, la Marathon des Sables, una serie di maratone consecutive attraverso il deserto del Sahara. Ma quando una devastante tempesta di sabbia travolge la gara, si ritrova perso nel deserto del Sahara, bloccato in una battaglia di dieci giorni non per la vittoria, ma per la sopravvivenza.

Il film è attualmente in fase di pre-produzione e sarà presentato ai distributori internazionali all'AFM. Upgrade si occuperà delle vendite internazionali, mentre CAA Media Finance gestirà i diritti per il Nord America.

I dettagli del thriller

La sceneggiatura è stata scritta da Michael Mul, Chris Mul ed Erskine, mentre Grylls produrrà attraverso i suoi The Natural Studios insieme al partner Delbert Shoopman (vincitore di un Emmy Award), Ben Grass, Michael Pugliese della Running Tiger Films e Stuart Sutherland della Celtic Arabia. Jonathan Kier e Matt Brodlie di Upgrade saranno i produttori esecutivi.

"Conosco questa storia da molti anni e sono davvero entusiasta di far parte del team che la sta portando in vita", ha dichiarato Grylls. "Lavorare con Ansel per fargli capire il ruolo e aggiungere autenticità alla sua interpretazione è stato molto gratificante. Il ritratto di Ansel di un uomo che combatte contro le probabilità impossibili per sopravvivere, sia fisicamente che emotivamente, catturerà il pubblico. La storia è sconvolgente".

Erskine ha aggiunto: "Fin dalla prima volta che ho sentito questa storia, ne sono rimasto ipnotizzato e sono entusiasta di portarla sullo schermo. Richiedendo una performance totalmente coinvolgente, so che Ansel sarà assolutamente brillante nel raccontare la storia di un uomo che lotta per sopravvivere contro tutte le probabilità, una storia potente di lotta e redenzione ambientata in alcuni dei paesaggi più drammatici della terra".