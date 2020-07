Da Divergent a Colpa delle stelle: Shailene Woodley e Ansel Elgort: "meglio fidanzati che fratelli"

Shailene Woodley e Ansel Elgort hanno recitato insieme sia in Divergent che in Colpa delle stelle interpretando due fratelli e due fidanzati.

Shailene Woodley e Ansel Elgort, in Colpa delle stelle, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 2012 scritto da John Green, interpretano una coppia mentre in Divergent recitano nei ruoli di fratello e sorella. Durante un'intervista un giornalista ha chiesto a Elgort quale fosse la sua dinamica preferita, domanda che ha generato una risposta esilarante.

Divergent: un'immagine di Shailene Woodley

Durante una conferenza stampa invece è stata proprio la Woodley a chiedere a Elgort se avesse preferito interpretare suo fratello o il suo ragazzo. A questa domanda l'attore statunitense ha risposto utilizzando le stesse parole scelte in precedenza durante l'intervista con il giornalista: "Ragazzo sicuramente".

La Woodley ha dichiarato: "Credo che le nostre vite siano cambiate in meglio grazie a questo film: il dolore pretende di essere vissuto esattamente come questo film pretende che ci sia una celebrazione della vita, l'esistenza, il semplice respirare."

Ansel Elgort invece ha giustificato la sua battuta nei confronti di Shailene Woodley, a proposito delle riprese di Divergent, dichiarando: "Non riesco ad immaginare una vita senza amore, penso che mi sentirei veramente solo. Credo che ognuno di noi sia innamorato di molte persone, non deve per forza esserci una componente sessuale."