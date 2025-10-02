Another Love: una nuova dizi turca è in arrivo su Mediaset Infinity. La trama, il cast, l'uscita

Due volti noti della serialità turca, Hande Erçel e Burak Deniz, tornano su Mediaset Infinity con Another Love, una dizi che mescola mistero e passione: ecco quando

Mediaset Infinity è ormai il regno incontrastato dei fan della serialità turca, e una nuova dizi sta per ingrandire un catalogo in streaming già piuttosto generoso. Si chiama Another Love, è un thriller e farà compagnia al pubblico tra pochi giorni, per una maratona di emozioni e suspense.

Quando arriva Another Love su Mediaset Infinity

La nuova dizi debutterà in streaming, gratuitamente e in esclusiva, il 6 ottobre. La versione originale conta 16 episodi, che in quella italiana diventeranno 49.

Another Love verrà distribuita su Mediaset Infinity dal lunedì al venerdì, con un episodio nuovo al giorno.

Sulla piattaforma sarà inoltre possibile consultare tanti contenuti extra nella pagina dedicata alla nuova dizi, dalle anticipazioni ai promo. E si potranno naturalmente recuperare on demand in qualunque momento tutte le puntate già trasmesse.

La trama di Another Love, tra thriller e sentimenti

La storia ha come protagonista Leyla Gediz, una giovane procuratrice che cerca di lasciarsi alle spalle un passato difficile per ricominciare da zero. Nella sua nuova vita incontra Kenan Ozturk, un giornalista affermato e dalla carriera impeccabile. Il loro legame nasce in circostanze drammatiche: l'omicidio brutale di Hamdi Atilbay, il cui cadavere viene rinvenuto in un bosco.

Da quel momento, l'amore tra i due si intreccia all'indagine, che scava nelle fragilità più intime, rivelando segreti capaci di sconvolgere le loro esistenze. Un crimine che non solo metterà a rischio il loro futuro, ma minerà anche le verità su cui hanno costruito la propria vita.

Per una prima occhiata alla serie c'è il trailer disponibile su Mediaset Infinity.

Il cast: chi sono i due attori protagonisti

Another Love riporta sugli schermi Mediaset un volto assai amato delle dizi: nei panni della protagonista Leyla ritroveremo infatti Hande Erçel. Classe 1993, è un'attrice e modella turca che il pubblico italiano ricorderà per un'altra serie molto amata ai tempi della sua trasmissione: era Eda Yıldız in Love Is in the Air.

Il protagonista maschile è interpretato dall'attore turco Burak Deniz. Interprete di cinema e televisione, Burak Deniz ha lavorato alla serie turca Interrupted - L'amore incompiuto e nella serie Le fate ignoranti diretta da Ferzan Ozpetek.