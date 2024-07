Anora: il trailer del film di Sean Baker vincitore al Festival di Cannes

NEON ha pubblicato il trailer di Anora, film vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes diretto da Sean Baker, che racconta la storia tra una sex worker e il figlio di un oligarca russo. Il film verrà distribuito nelle sale italiane da Universal Pictures.

Presentato in anteprima alla kermesse francese qualche mese fa, Anora è uno dei film più attesi dell'anno, oltre ad essere il nuovo lavoro per il grande schermo di un regista apprezzato in passato per titoli come Tangerine e Un sogno chiamato Florida.

Storia dell'est

La commedia drammatica segue le vicissidutini di Anora (Mickey Madison), una spogliarellista uzbeko-americana che viene spesso messa in contatto dal proprio capo in contatto con clienti di lingua russa. Una notte, incontra Vanya (Mark Eidelstein), il giovane e ricco figlio di un oligarca russo che paga per farla diventare la sua fidanzata per una settimana. Inaspettatamente, i due si innamorano e fuggono insieme ma la favola è minacciata dalla scoperta della relazione da parte dei genitori di Vanya.

Anora ha ricevuto una standing ovation di più di sette minuti a Cannes e un consenso quasi unanime. Variety l'ha definito un film 'vivace in stile Safdie su due culture (russa e americana), due lingue (russo e inglese) e due valute (denaro e sesso)'. Alla cerimonia di chiusura di Cannes, Anora ha ottenuto la Palma d'Oro a Cannes, festival al quale aveva partecipato con Un sogno chiamato Florida e Red Rocket.

"Se c'è un'intenzione, con questi film, direi che è raccontare storie umane, storie che siano, si spera, universali. È aiutare a rimuovere lo stigma che è stato applicato a questo stile di vita e che è sempre stato applicato a questo stile" ha dichiarato Sean Baker.

Nel cast di Anora anche Yuri Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan, Linsdey Normington e Ivy Wolk.