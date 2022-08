Anne Heche: i ricordi delle star di Hollywood, da Ellen DeGeneres a James Tupper

Nella giornata di ieri è stata data la triste notizia della morte cerebrale di Anne Heche e, nonostante la famiglia abbia confermato che non sono ancora stati spenti i macchinari che la tengono in vita, il figlio e le star di Hollywood, come Ellen DeGeneres e James Tupper, hanno condiviso ricordi e tributi.

Colleghi e amici hanno così sottolineato la bravura dell'attrice e il suo impegno nel sostenere le cause in cui credeva.

Ellen DeGeneres, che ha avuto una discussa relazione con Anne Heche dopo il suo coming out, ha scritto online: "Questa è una giornata triste. Mando ai figli, alla famiglia e agli amici di Anne tutto il mio amore".

L'ex marito James Tupper non è invece riuscito a trovare le parole adatte, limitadosi a scrivere: "Ti amerò per sempre".

Isiah Whitlock Jr. ha scritto su Twitter: "Riposa in pace Anne Heche. Il mio cuore è spezzato. Una delle attrici più gentili e talentuose con cui io abbia mai lavorato. Dio ti benedica. Mancherai enormemente".

Ed Helms ha commentato: "Uno spirito davvero epico e vibrante, e un profondo talento".

Il regista James Gunn ha dichiarato: "Onestamente, penso che la migliore interpretazione io abbia mai visto nella mia vita sia stata quella di Anne Heche in Proof a Broadway".

Ecco alcuni dei tanti commenti condivisi online: