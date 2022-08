Anne Heche: la proprietaria della casa distrutta nell'incidente ringrazia i suoi sostenitori

Dopo la notizia della morte di Anne Heche, la proprietaria della casa distrutta nell'incidente ha scelto Instagram per esprimere il suo dolore riguardo all'accaduto e per ringraziare i suoi sostenitori per la raccolta fondi che ha appena raggiunto 150.000 dollari.

La casa di Lynne Mishele è andata in fiamme a causa dell'incidente della scorsa settimana, quando l'attrice ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata contro la sua abitazione. "La notizia della morte di Anne Heche è devastante. La sua famiglia, i suoi amici e i suoi figli, in particolare, hanno davvero subito una grande perdita e il mio cuore è addolorato per loro", ha detto la donna.

Mishele, che era nel cortile sul retro della casa al momento dell'incidente, ha riportato delle ferite lievi dopo aver provato a salvare i suoi animali domestici dalla casa in fiamme. La donna ha anche colto l'occasione per ringraziare i suoi sostenitori per "la straordinaria quantità di amore, compassione, generosità e gentilezza che le persone hanno mostrato nell'ultima settimana".

"Ovviamente è stato il momento più folle, traumatico e confuso di sempre, cercherò di leggere i commenti di tutti il prima possibile ma per adesso: grazie, grazie dal profondo del mio cuore", ha concluso la donna. "Avete davvero influenzato la mia vita in un modo molto profondo, quindi grazie mille a tutti. Vi terrò aggiornati." Come accennato in precedenza, una raccolta fondi istituita per assistere Mishele nelle sue difficoltà finanziarie derivanti dall'incidente ha già raccolto 150.000 dollari.