Anne Heche: svelate le cause della morte dell'attrice

Le autorità hanno rivelato le cause della morte di Anne Heche, come riportato dal sito di People: l'attrice ha perso la vita per le conseguenze legate all'inalazione di fumo e alle lesioni termiche.

Il coroner della contea di Los Angeles ha segnalato inoltre una frattura allo sterno dovuta a un trauma contusivo come un'altra condizione significativa che ha contribuito alla sua morte.

Anne Heche ha riportato le ferite che le sono state fatali dopo che con la sua macchina è salita su un marciapiede e si è schiantata contro il muro di una casa a Los Angeles. Il veicolo è stato quindi avvolto dalle fiamme e i vigili del fuoco sono intervenuti riuscendo a estrarre l'attrice dai resti della sua auto. Anne era poi stata portata in ospedale in gravi condizioni.

La sua famiglia, nella giornata di giovedì scorso, aveva dato tristemente la notizia della morte cerebrale della star, svelando che sarebbe stata tenuta in vita artificialmente fino al momento, poi arrivato nella serata di domenica, in cui avrebbero scoperto se fosse idonea alla donazione di organi per rispettare il suo volere.

La polizia, nella giornata di domenica, ha confermato che le indagini sull'incidente si sono concluse, come previsto nei casi in cui la persona sospettata perda la vita.