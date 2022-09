Anne Heche, prosegue la battaglia legale tra James Tupper e il figlio dell'attrice

James Tupper, ex di Anne Heche, porta avanti la sua battaglia legale contro il figlio maggiore della defunta attrice per il controllo dei suoi beni

Dopo la morte di Anne Heche è iniziata una battaglia legale tra il figlio dell'attrice e l'ex della stessa, James Tupper accusato di voler assumere il controllo delle volontà della defunta attrice.

Homer Laffoon, 20 anni, aveva presentato una petizione chiedendo di essere responsabile della proprietà di sua madre, morta in seguito a un incidente il 5 agosto a Los Angeles, e che lui e il suo fratellastro, Atlas Heche Tupper, 13 anni, fossero ritenuti unici eredi dopo che l'attrice non aveva lasciato alcun testamento in seguito alla sua morte avvenuta il mese scorso.

James Tupper, padre del giovane Atlas ed ex di Anne Heche, tuttavia, ha affermato che l'attrice lo aveva nominato responsabile della sua proprietà via e-mail quando i due si frequentavano nel 2011. "Desidero che tutti i miei beni vadano sotto il controllo del signor James Tupper per essere utilizzati per crescere i miei figli e poi dati ai bambini", queste le parole di Anne Heche secondo quanto riferito dai legali di James Tupper.

Tupper ha inoltre affermato che il figlio della Heche, Laffoon, "non è adatto" ad occuparsi della tenuta perché troppo giovane, disoccupato e poiché si era allontanato dalla madre al momento della sua morte. L'attore ha poi accusato il ventenne, figlio dell'agente immobiliare Coleman Laffoon, di aver cambiato le serrature dell'appartamento che l'attrice condivideva con Atlas, impedendo al fratello minore di ottenere i suoi averi. Secondo inoltre quanto riferito da Tupper, i due fratelli non hanno avuto alcun contatto dopo la morte della madre.

Alle accuse mosse da James Tupper, Laffoon ha risposto dichiarando che l'attore lo sta tenendo lontano dal fratello controllando il telefono del tredicenne. I legali del figlio maggiore di Anne Heche si sono poi dichiarati fiduciosi: il 20enne riuscirà a vincere la sua battaglia in tribunale dopo essere stato nominato, temporaneamente, responsabile della proprietà.

All'interno della petizione, inoltre, Laffoon, ha dichiarato di non sapere quanti soldi o proprietà Heche avesse a suo nome prima di morire, chiedendo inoltre al tribunale di essere nominato tutore legale del fratello. La corte dovrà quindi scavare nelle finanze di Heche per determinare il valore della sua proprietà e quali erano in suo possesso..