Anne Hathaway protagonista del nuovo thriller sull'intelligenza artificiale diretto da Joseph Gordon-Levitt

Anne Hathaway è stata scelta come protagonista del nuovo thriller incentrato sull'intelligenza artificiale, diretto da Joseph Gordon-Levitt. I due attori, che avevano già recitato insieme nel 2012 ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan, si riuniscono ora per questo nuovo progetto, attualmente senza titolo.

Joseph Gordon-Levitt e Anne Hathaway avevano interpretato, rispettivamente, John Blake e Selina Kyle (alias Catwoman) nel celebre film di Nolan. Ora, secondo quanto riportato da Deadline, la coppia torna a collaborare per un thriller che esplorerà le implicazioni e i pericoli legati all'intelligenza artificiale.

Anche se i dettagli sulla trama sono ancora top secret, è stato rivelato che Gordon-Levitt ha scritto la sceneggiatura insieme a Kieran Fitzgerald, mentre la storia è il frutto della collaborazione con Natasha Lyonne. Il film sarà prodotto dalla T Street Productions, la compagnia di produzione guidata da Rian Johnson e Ram Bergman. Johnson e Gordon-Levitt hanno già lavorato insieme in precedenti progetti come Brick (2005) e Looper (2012). Inoltre Gordon-Levitt è apparso in un episodio della serie Poker Face di Johnson e ha avuto camei nascosti in entrambi i film di Knives Out. Il suo debutto alla regia, Don Jon del 2013, è stato prodotto da Bergman.

Joseph Gordon-Levitt in primo piano ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Nel frattempo, Anne Hathaway continua a essere una delle attrici più richieste di Hollywood. Recentemente ha interpretato il ruolo di Soléne Marchand nel film The Idea of You (2024) al fianco di Nicholas Galitzine, e sarà anche protagonista, insieme a Matt Damon, Tom Holland e Zendaya, nel prossimo film di Christopher Nolan, previsto per il 2026. Inoltre, è attesa in Flowervale Street di David Robert Mitchell, in uscita a maggio 2025, e nel poliziesco Paper Tiger di James Gray, dove reciterà accanto ad Adam Driver.