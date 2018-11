Anne Hathaway, nuovo look e capelli rossi per The Last Thing He Wanted

Marica Lancellotti

Anne Hathaway non ha mai paura di cambiare drasticamente il suo look. L'attrice, premio Oscar nel 2013 per Les Miserables, è stata fotografata in giro per New York con un nuovissimo colore di capelli, un rosso intenso. Non si tratta di un vezzo, però: Anne Hathaway è al momento impegnata nelle riprese di un nuovo film di prossima uscita, The Last Thing He Wanted, cominciate in estate a Puerto Rico e prossime alla conclusione proprio in questi giorni a New York.

#AnneHathaway'in yeni filmi için kızıla boyattığı saçları ve neşeli halleriyle New York sokaklarında görüntülendi!pic.twitter.com/l0lrEwI6Hs — Harper's Bazaar TR (@HarpersBazaarTR) 22 novembre 2018

Non è la prima volta che l'attrice si sottopone a cambi d'aspetto per interpretare un ruolo, e non è la prima volta che lo fa proprio attraverso i capelli: l'abbiamo vista ormai più volte bionda (e la rivedremo con chioma dorata anche in Serenity), ma niente sarà mai più drastico del suo taglio di capelli estremo per interpretare Fantine ne Les Misérables. Ricordate? Anne Hathaway decise di rasarsi a zero, e non ha mai nascosto che fu proprio una sua idea: "Non mi aspettavo che fosse una gran cosa, poi era stata una mia idea. Era qualcosa che avrei voluto sempre fare e in più sapevo che era qualcosa che il personaggio avrebbe fatto, quindi l'ho proposto al regista. Ma quando lui ha detto sì e il momento è arrivato ho capito che non potevo più tornare indietro". La Hathaway ha sempre parlato di quanto sia stata dura guardarsi allo specchio per mesi senza ritrovare la lunga chioma bruna, ma il sacrificio, in fondo, le è valso un Oscar.

In questo 2018 Anne Hathaway non ha solo cambiato colore di capelli: in primavera era stata messa alla gogna sui social per alcune foto che la mostravano ingrassata. In quell'occasione è stata lei stessa a rispondere agli haters, spiegando che stava acquisendo peso per un prossimo ruolo e che se qualcuno aveva problemi con il suo nuovo corpo, questa persona non era lei.

Intanto la rivedremo presto al cinema: il 25 gennaio 2019 arriverà nelle sale americane Serenity, scritto e diretto da Steven Knight, che la vedrà al fianco dell'altro Premio Oscar Matthew McConaughey.