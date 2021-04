Anne Douglas, la vedova di Kirk Douglas è morta a 102 anni

Anne Douglas, film publicist, filantropa, vedova di Kirk Douglas e matrigna di Michael Douglas, è morta il 29 aprile 2021 nella sua casa di Beverly Hills all'età di 102 anni.

Kirk Douglas insieme alla moglie Anne Douglas

Anne Buydens, nata Hannelore Marx, incontrò Kirk Douglas a Parigi nel 1953 sul set di Act of Love e lo sposò un anno dopo. La coppia è stata sposata per 66 anni, fino alla morte dell'attore avvenuta il 5 febbraio 2020 a 103 anni.

Anne Douglas ha lavorato come location scout per il regista John Huston, a cui ha fatto da assistente sul set di Moulin Rouge (1952), poi nel 1953 è diventata capo del protocollo del Festival di Cannes occupandosi della programmazione delle feste e degli eventi mondani, assicurandosi che fossero presenti star e giornalisti.

All'epoca del loro incontro, Kirk Douglas era divorziato dall'attrice Diana Dill ed era segretamente fidanzato con l'attrice italiana Pier Angeli, mentre Anne era sposata con un belga, Albert Buydens. Kirk offrì un lavoro come suo assistente, ma lei dapprima rifiutò per poi cambiare idea:

"Alla fine ha accettato di lavorare con me in via di prova, chiarendo che la nostra relazione sarebbe stata strettamente professionale", si legge nel memoir Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter, and a Lifetime in Hollywood, il libro del 2017 di cui Kirk Douglas è coautore con sua moglie.

"Abbiamo parlato per ore e ho avuto la strana sensazione nel cuore di potermi innamorare di quest'uomo", ha scritto lei. "Non volevo, perché avevo visto troppe giovani donne allacciare rapporti intensi con le star del cinema in visita - Dean Martin, Marlon Brando, Cary Grant... Poi alla fine del film gli attori tornavano dalle loro mogli e famiglie. "

Alla fine, dopo aver portato avanti una complicata relazione, in un raro momento in cui si trovavano entrambi a Los Angeles, i due sono volati a Las Vegas e si sono sposati davanti a un giudice di pace il il 29 maggio 1954. La coppia ha avuto due figli, Peter ed Eric, nati nel 1955 e 1958. Eric è morto nel 2004 all'età di 46 anni per overdose accidentale.

"Ha tirato fuori il meglio di tutti noi, in particolare di nostro padre", ha dichiarato Michael Douglas. "Papà non avrebbe mai avuto la carriera che ha fatto senza il sostegno e la collaborazione di Anne. Catherine, io ei bambini l'abbiamo adorata; sarà sempre nei nostri cuori".